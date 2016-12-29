Yusuf İBA / DOĞUBAYAZIT(Ağrı), () - AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde etkisini gösteren yoğun sis, hayatı durma noktasına getirdi. Gece saatlerinden itibaren Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı geçidinde ve Doğubayazıt- Ağrı karayolunda görüş mesafesi sis yüzünden 3 metreye kadar indi. Bugün de etkisini sürdüren sis yüzünden ulaşım çoğu zaman durma noktasına geldi. Sis nedeniyle yavaş gitmelerine rağmen sürücüler, zor anlar yaşadı.
(Görüntülü Haber) Doğubayazıt'ta siste hayat durdu
Yusuf İBA / DOĞUBAYAZIT(Ağrı), () - AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde etkisini gösteren yoğun sis, hayatı durma noktasına getirdi. Gece saatlerinden itibaren Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek...
29 Aralık 2016 Perşembe 10:16
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