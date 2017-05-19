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(Görüntülü Haber) Doğu Perinçek: Amerika'nın Türkiye'de bütün iktidar planları yerle bir olacak

Çağla DAŞCI/ İZMİT (Kocaeli), () - VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin FETÖ ve PKK'ya karşı mücadelede önemli adımlar attığını belirterek, "FETÖ, Türkiye'nin başındaki bir beladır, temizleniyor. Amerika'nın...

Çağla DAŞCI/ İZMİT (Kocaeli), () - VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin FETÖ ve PKK'ya karşı mücadelede önemli adımlar attığını belirterek, "FETÖ, Türkiye'nin başındaki bir beladır, temizleniyor. Amerika'nın Türkiye'de bütün iktidar planları yerle bir olacak" dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı. Doğu Perinçek kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. FETÖ'nün Türkiye'nin başındaki bir bela olduğunu belirten Perinçek, "Fethullahçı Terör Örgütü'nün karşısındayız. Türk yargısına güveniyoruz. Yargılamalarda isabetli ve doğru kararlar alınmasını bekliyoruz. Fethullahçı Terör Örgütü, Türkiye'nin başındaki bir beladır, temizleniyor. Çok isabetli. Amerika, Türk Devleti'nin içinde, yargıda, poliste, askerde bu terör örgütünü örgütledi, yerleştirdi" dedi. FETÖ ile mücadele eden bir parti olduklarını söyleyen Perinçek, "Fethullahçı Terör Örgütü ile 40 yıldır mücadele eden bir partiyiz. Onu en iyi biz tanıyoruz. Fethullahçı Terör Örgütü'nü yeniden yazamazsınız. Ancak onun karşısında, onunla mücadele içinde olursunuz. Türkiye Fethullahçı Terör Örgütü'ne ve PKK'ya karşı mücadelesinde 2014'ten sonra önemli adımlar attı, başarı kazanıyor. Bunlar temizlenecek. Amerika'nın Türkiye'de bütün iktidar planları yerle bir olacak" diye konuştu.

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