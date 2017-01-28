(Görüntülü Haber)Doğu'da tipi göz açtırmıyor

ERZURUM, Kars, Ağrı, Muş'ta tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İki günden bu yana devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlıkları Ağrı'da 102, Muş'ta 99, Erzurum'da 48, Kars'ta 33, Ardahan'da 22, Iğdır'da 14 santimetreyi buldu. Gece saatlerine süren tipi nedeniyle çok sayıda kişi ev ve iş yerlerinden çıkamaz hale geldi. Sürücüler trafikte yayalar ise kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle zor durumda kaldı.