(Görüntülü Haber)Doğu'da tipi göz açtırmıyor
ERZURUM, Kars, Ağrı, Muş'ta tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İki günden bu yana devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlıkları Ağrı'da 102, Muş'ta 99, Erzurum'da 48, Kars'ta 33, Ardahan'da...
28 Ocak 2017 Cumartesi 15:22
ERZURUM, Kars, Ağrı, Muş'ta tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İki günden bu yana devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlıkları Ağrı'da 102, Muş'ta 99, Erzurum'da 48, Kars'ta 33, Ardahan'da 22, Iğdır'da 14 santimetreyi buldu. Gece saatlerine süren tipi nedeniyle çok sayıda kişi ev ve iş yerlerinden çıkamaz hale geldi. Sürücüler trafikte yayalar ise kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle zor durumda kaldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.