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(Görüntülü Haber) Doğu'da Sibirya soğukları

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi buz kesti. Sıfırın altında 30 derece ile bölgedeki en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman İlçesinde ölçüldü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya üzerinden gelen yüksek...

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi buz kesti. Sıfırın altında 30 derece ile bölgedeki en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman İlçesinde ölçüldü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi nedeniyle dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Aşırı soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buz tutarken, ağaçlarda da kırağılar oluştu. Yoğun sis nedeniyle bazı yörelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde oldu. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Erzurum Köprüköy'de 29.2, Ağrı Hamur'da 28.6, Ağrı'da 28.2, Erzincan Oltukbeli'de 27.5, Erzurum'da 21.7, Kars'ta 21.3, Muş'ta 17.9 Ardahan'da 15, Iğdır'da 12.8 ve Erzincan'da 10 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, Sibirya soğuklarının Perşembe gününe kadar devam edeceğini bildirdi. Perşembe günü beklenen kar yağışı ile birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği belirtildi.

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