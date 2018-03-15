(Görüntülü Haber) Doğaya deniz bisikleti bile atmışlar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'in yeşili ve denizi ile görsel şölen sunan doğa harikası kırsal mahallelerdeki ormanlar çöplüğe döndü. Yönlendirme yol levhaları kurşunlanıp atıldı, ormana dökülen molozlar arasından deniz bisikleti bile çıktı.



Marmaris İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi çevresindeki ormanlık alanlarda 2 ay süren temizlik çalışmalarını tamamlayarak kırsal mahallelerdeki doğal alanlarda araştırmalara başladı. İncelemelerde, ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde orman ve orman yollarının çöplüğe döndüğü görüldü. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 17 personel, sık bitki örtüsü ve ağaçlarla kaplı bölgede, kirletilen 7 kilometrelik alanda çalışma başlattı. Temizlikte deniz bisikleti, inşaat molozları, sandalye, masa, ev ve konaklama tesislerine ait eski çeşitli eşyalar, metal ve alüminyum parçalar çıktı. Yol kenarlarına bırakılan geri dönüşüm kutularının parçalandığı, doğa tutkunları için konulan metal yönlendirme levhalarının ise kurşunlanarak yerinden sökülüp atıldığı tespit edildi. Çoğunluğu inşaat molozu, 17 traktör römorku 21 ton çöp toplanarak katı atık tesisine gönderildi.



TESPİT EDİLİP CEZA KESİLECEK



Marmaris Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, duyarsız vatandaşlar doğa katliamını bir kat daha artırarak ormanları eşya deposuna çevirdiğini belirterek, "Ekinimizle beraber Marmaris içindeki ormanlık alanları temizledik. Şimdi ise turizm sezonu öncesi kırsal mahallelerdeki orman alanlarını denetliyoruz. Yaptığımız denetimlerde gördüğümüz manzara karşısında şoke olduk. Arazi araçlarının zor girdiği alanlara ev, otel eşyaları ve deniz bisikleti atmışlar. Bu atılan çöplerden inceleme başlattık. En iyi hırsız bile mutlaka iz bırakır. Çöpleri atanları kısa sürede tespit ederek, gerekli cezaların kesilmesini sağlayıp, deşifre edeceğiz. Vatandaşlarımız, atacakları eşyaları teslim ettikleri taşıyıcı firmalarda katı atık tesisine bırakıldığına dair verilen fişi mutlaka istesinler. Aksi takdirde çöpü veren ve atan kişi hakkında ceza uygulanıyor. Doğa koruyucuları ve temizlikçileri olarak canla başla görevimize devam edeceğiz" dedi.



ŞAŞKINLIK YARATTI



Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 8 yıldır çalışan Önder Yılmaz, "Onlarca yerler gezdik, böyle bir manzara ile karşılaşmadık. Ormanlarımız duyarsız kişilerce eskimiş eşya pazarına dönmüş" dedi.



Bir diğer işçi Bülent Yiğit ise, "Biz halkımızdan duyarlılık beklerken, böyle manzaraya şaşırıyoruz. Ev eşyaları bile var ama ilk defa deniz bisikleti ile karşılaştık. 11 yıllık meslek hayatımda böyle bir şey görmedim" diye konuştu.



İşçilerden Mehmet Demir de, "23 yıldır temizlik işlerinde görev yapıyorum. 'Bu nedir ya' demeden geçemiyorum. Üşenmemişler arazi aracının bile zor geldiği ormanlık alana atmışlar. Pes diyorum" şeklinde şaşkınlığını dile getirdi.