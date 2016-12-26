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(Görüntülü Haber) DOĞALGAZ TANKERİ ÇANAKKALE BOĞAZINI KAPATTI

ÇANAKKALE Boğazı, doğalgaz yüklü Bahama bayraklı 'Berge Arzew' tankerinin geçişi nedeniyle Marmara'dan Ege Denizi'ne tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış...

ÇANAKKALE Boğazı, doğalgaz yüklü Bahama bayraklı 'Berge Arzew' tankerinin geçişi nedeniyle Marmara'dan Ege Denizi'ne tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Marmara Ereğlisi'ne götüren 277 metre uzunluğunda ve 93 bin 844 groston ağırlığındaki 'Berge Arzew' isimli tanker bugün saat 08.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Ardından 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerinin geçişi sırasında güvenlik amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' ve 'Kurtarma-10' adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı, Marmara'dan Ege Denizine tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yetkililer, tankerin Marmara Denizi'ne ulaşmasının ardından deniz trafiğinin normale döneceğini bildirdi.

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