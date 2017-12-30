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(Görüntülü Haber) Doğal yaşam parkında yavru zebra ilgi odağı

İZMİR Doğal Yaşam Parkı'ndaki zebra ailesinin sayısı, yeni doğan ve annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan sevimli yavru ile birlikte 8'e yükseldi. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir...

İZMİR Doğal Yaşam Parkı'ndaki zebra ailesinin sayısı, yeni doğan ve annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan sevimli yavru ile birlikte 8'e yükseldi. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın 130 türde 1500'ü aşkın hayvandan oluşan renkli ailesi, peşpeşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor. Ziyaretçilerin ilgi odağı zebra ailesi de, yeni doğumlarla bu gelişime katkı sağlıyor. Geçen yaz aylarında peş peşe dünyaya gelen ve Zeliş ile Meliş adı verilen yavruların ardından, Zebra ailesi yeni bir üyeye daha kavuştu. Bir anda parkın yeni maskotu haline gelen sevimli yavru, ele avuca sığmayan hareketliliğiyle tüm yavrular gibi bütün ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Zürafa, deve kuşu ve su aygırları ile birlikte 18 bin metrekarelik Afrika Savanı'nda yaşayan zebra ailesinin 8 ferdi bulunuyor. Savan, Doğal Yaşam Parkı'na gelen çocuk ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yer olarak öne çıkıyor.

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