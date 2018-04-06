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(Görüntülü Haber) DNA sonucu çıktı... Boğaz'da bulunan ceset Furkan'a ait (1)

İSTANBUL Boğazı'ndan çıkarılan cesedin 15 Temmuz 2017'de akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'a ait olduğu belirlendi. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da İstanbul Boğaz'ında denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım...

İSTANBUL Boğazı'ndan çıkarılan cesedin 15 Temmuz 2017'de akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'a ait olduğu belirlendi. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da İstanbul Boğaz'ında denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Furkan'ı bulabilmek için yapılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir gemi de destek vermişti. 2 gün önce Boğaz'dan bir ceset çıkarıldı. Cesetteki şortun Furkan Yıldırım'ın kaybolduğu gün üzerindeki şortla benzerlik göstermesi üzerine aileye haber verildi. DNA TESTİ YAPILDI Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesete DNA testi yapıldı. Cesetten alınan DNA örneği ile Memduh Yıldırım'ın DNA'sı eşleşti. Furkan'ın cesedi aileye teslim edildi. YARIN KIRIKKALE'DE TOPRAĞA VERİLECEK Furkan Yıldırım'ın, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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