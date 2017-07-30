(Görüntülü Haber) Diyetisyen önerisi: Et ve ızgara yemeklerinde şalgam tüketin

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, () - ADANA'da diyetisyen Çiğdem Koçak, Çukurova yöresine özel şalgam suyunun insan sağlığına onlarca faydası olduğunu belirterek, hazmı kolaylaştırma özelliği nedeniyle et ve ızgara türü yiyeceklerle birlikte tüketilmesini önerdi. Kırmızı renkli, bulanık ve ekşi lezzetli, yapımında bulgur unu, siyah havuç, şalgam, maya, tuz ve su kullanılan şalgam suyunun yöresel bir içecek olduğunu belirten Çiğdem Koçak, "Şalgam suyunun Adana ve çevresinde bu denli yaygın olmasının nedeni, bu yöreye özgü yiyeceklerle iyi bir uyum sağlamasıdır. Sağlıklı içecek alternatiflerinin kısıtlı olduğu günümüzde, bazı istisnai durumlar dışında, şalgam suyu oldukça sağlıklı bir içecektir" dedi. Şalgam suyunun bir çok yemeğin yanında, ara öğünlerde veya tek başına dört mevsim tüketilebileceğini vurgulayan Çiğdem Koçak, şunları kaydetti: "Şalgam suyu gibi mayalanma ürünlerinin en önemli özellikleri laktik asit içermeleridir. Laktik asit, şalgam suyuna ekşi tat verdiği gibi sindirimi kolaylaştırıcı etki gösterir. Özellikle etli yemeklerin ve ızgara yemeklerinin yanında hazımsızlık hissini önler. Ayrıca asidik bir ürün olması sebebiyle içerisinde hastalığa sebep olan mikroorganizmaları barındırmaz; bu nedenle sağlık açısından güvenilirdir. Şalgam suyunun ham maddesi olan şalgam bitkisi iyi bir besin kaynağıdır. Yüksek miktarda B1, B2, A ve C vitamini; kalsiyum, potasyum ve demir içerir. Kalorisi dikkate alınmayacak kadar düşük olan şalgam suyu; kalp, damar, mide, karaciğer, göz sağlığı için faydalıdır. Kemik ve dişleri güçlendirir. İçeriğinde yüksek oranda bulunan kırmızı renk veren antosiyanin sayesinde antioksidan etki göstermektedir. Dolayısıyla kanser türlerinde hücre büyümesini engelleyici ve tümör büyümesini yavaşlatıcı etkisi vardır. Ayrıca; doku hasarını önler, enfeksiyona karşı koruyucudur. İyi kolesterol değerini yükseltir, kötü kolesterol değerini düşürür. Vücuttaki toksinlerin atılmasında yardımcı olur. İyi bir lif kaynağı olan şalgam suyu bağırsak hareketlerini ve dolayısıyla metabolizmayı da hızlandırır. Gazlı içecekler, hazır meyve suları ve şeker oranı yüksek soğuk çaylar yerine günde 1 bardak şalgam suyu, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tercih olacaktır."