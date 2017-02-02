Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi karayolunda bir otomobilde aşırı kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü iye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 14 saat süren çalışması ile kurtarıldı. Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine dün akşam saatlerinde giderken karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Ovabağ mevkiinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerlemeyen Hasan Tokacı'nın kullandığı otomobil bulunan oğlu Yusuf ile yeğenleri Fatih ve Hüseyin Tokacı, kara saplanınca yetkililerden yardım istedi. Yolların karlı olması nedeniyle jandarma ekipleri destek için Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekiplerine bilgi verdi. Diyarbakır-Viranşehir karayolunun birçok bölgesinde tipi nedeniyle kar kalındığının 1 metreyi aşması sonucu ekipler, ancak iş makinelerini kullanarak olay bölgesine ulaştı. Ekiplerin kar içinde adet kaybolan otomobildeki 4 kişiyi 14 saatlik çalışma sonucu kurtardı.
(Görüntülü Haber) Diyarbakır-Viranşehir yolunda kar mahsuru 4 kişi 14 saatte kurtarıldı
Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi karayolunda bir otomobilde aşırı kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü iye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)...
02 Şubat 2017 Perşembe 18:38
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