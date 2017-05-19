(Görüntülü Haber) Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

DİYARBAKIR ve Mardin, Suriye üzerinden esen kuzeyli rüzgarların aşırdığı toz bulutunun altında kaldı. Toz bulutu iki kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hava bir süre kızıl renge büründü. Çiseleyen yağmurla birlikte bölgeye çamur yağdı. Suriye üzerinden kuvvetli esen kuzeyli rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gece boyunca devam edeceğini söyledi. Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, tozlu havada yağan yağmurla birlikte çamur yağdı. Bazı sürücüler, üzeri çamurla kaplanan araçlarını oto yıkamacılara götürürken, bazıları da kendi imkanlarıyla araçları temizlemeye çalıştı. Mardin Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 200 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun yarına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi. Güneyden esen rüzgarların taşıdığı toz bulutlarının yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağını belirtti. Meteoroloji yetkilileri, "Toz bulutları beklenen bir gelişmeydi. Sabahtan beri güney yönünden esen kuvvetli rüzgar, akşama saatlerine kadar devam edecek. Sabah saatlerinde de rüzgar ve yağmurla birlikte sona erecek" dedi. Mardin ile birlikte Diyarbakır'ı da etkisi altına alan toz bulutları, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Bir anda gökyüzü kızıl renge büründü. Mardin'de olduğu gibi Diyarbakır'da yağmurla birlikte toz bulutları çamur olup yağdı. Uzmanlar, özellikle astım hastalarının tozlu havada dışarı çıkmaması uyarısında bulunurken, kent merkezinde de tozlu hava nedeniyle sürücüler farlarını yakmak zorunda kaldı.