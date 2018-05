(Görüntülü Haber) Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: Otellerde doluluk oranı yüzde 100

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte bu yıl turizmde önemli bir canlanma yaşandığını belirterek, Nisan ve Mayıs aylarında turizm tescilli otellerde doluluk oranının yüzde 100 olduğu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın her yönüyle hak ettiği yere gelmesini sağlamak adına bir bütünsel kararlığı sergiliyoruz. Aldığımız sonuçlar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bütün turizm işletme otellerimizde Nisan ve Mayıs aylarında doluluk oranımız yüzde 100" dedi. Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu'nun (FIJET), 'Turizmin oskarı' olarak adlandırılan 'Altın Elma' ödülünü bu yıl Diyarbakır'a vermesinden dolayı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve çeşitli kurumların temsilcileri de katıldı. 'DİYARBAKIR'DA VAR OLAN ZENGİNLİKLERİ ÇOĞALTMAK ARZUSUNDAYIZ' Toplantıda konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 'Altın Elma' ödülünün Diyarbakır'a verilmesinin, turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesinin sağlamasında önemli itici bir güç olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın bugünden itibaren kullanacağı, 2019 yılı dahil bütün tanıtım ve karşılıklı turizm ilişkilerinde taçlanacağı bu süreç, kentimiz adına çok önemli bir kazançtır. Bugün aldığımız bu uluslararası marka ödülü bütün hedeflerimize yaklaşmamızı, elde etmemizi ve gerçekleştirmemizi sağlamada çok önemli itici bir güç olacaktır. Diyarbakır'da var olan zenginlikleri çoğaltmak arzusundayız. Diyarbakır'ı bugünkü gibi yaşanılan, huzur ve güven içerisinde her bir köşesini ayrı bir güzellik kılan bir anlayışla çalışıyoruz" dedi. 'DİYARBAKIR VE SUR YENİDEN ESKİ İHTİŞAMLI GÜNLERİNE DÖNÜYOR' Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'nın kazdığı hendeklerden ötürü oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır ve Sur'un yeniden ihtişamlı günlerine döndüğünü söyledi. Sur'da bölücü terör örgütünün ortaya koyduğu ihanet ve yıkım sonrası, devletin kararlılığı ve sahiplenmesiyle yeniden tarihin canlandırıldığını belirten Güzeloğlu, "Sadece Melikahmet Caddesi'nde alt ve üst yapıya 150 milyon lirayı aşkın yatırım yapan devletimiz, merkezi ve yerel yönetimlerle Sur'u olması gereken ve gelen herkesin görmekte mutlu olacağı bir boyuta taşıyor. Suriçi'ndeki tescilli bütün yapıların restorasyonları devam etmektedir. Buna, camilerimiz, kiliselerimiz, ibabet evlerimiz ve şüphesiz geçmişten gelen kültür değlerimiz dahildir." 'GEÇMİŞTE BİR ÇOK ŞEY ZİYAN EDİLDİ' Diyarbakır turizminde önemli gelişmelerin yaşandığını anlatan Güzeloğlu, geçmişte birçok şeyin ziyan edildiğini, bugün ise o ziyanları kapatmaya yönelik kararlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Diyarbakır'ın geleceğine, kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunacak her meselede, bütün gayreti sergileyen bir anlayışa sahip olduklarını belirten Güzeloğlu, şöyle konuştu: "Ziyan edilecek hiçbir şeyimiz yok. Çünkü geride çok ziyan edildi. Biz bunu kapatmak, Diyarbakır'ın her yönüyle hak ettiği yere gelmesini sağlamak adına bir bütünsel kararlığı sergiliyoruz. Aldığımız sonuçlar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bütün turizm işletme otellerimizde Nisan ve Mayıs aylarında doluluk oranımız yüzde 100. Gerçekten çok mutluluk veren ve hepimizi sevindiren bir gelişmedir. Haftasonu tarihi yarımada içerisinde ve Diyarbakırımızda adeta adım atacak yer kalmayan bir yoğunluk yaşıyoruz. Esnafımızdan bize gelen paylaşımlar bu yöndedir. Bu gelişimi çoğaltmayı amaçlıyoruz. Yeni otel yatırımı için arsa taleplerinin olması mutluluk vericidir. Diyarbakır turizmine dönük önemli bir gösterge de havaalanımızın yolcu trafiğidir. İlk 3 ay toplamında, Diyarbakır'da 532 bin 365 yolcu sayısına ulaştık. Dış hat uluşlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50 artış yaşandı. İç hatlarda Türkiye'nin en yüksek doluluk oranı İstanbul bağlantılı Diyarbakır uçuşlarıdır. İlk üç aylık turist değerlendirmesine baktığımızda 100 bin bandını yakaladık. Şüphesiz bu hedefleme turizm adına çok yüksek bir oran. Huzur, güven ve kardeşlik şehri, insanlığın ortak mirası ve zenginliklerin şehri Diyarbakır'ın her yönüyle gelişmesinde turizm başlıklı çalışmalarımız bunlarla sınırlı olmayacak. Ama temel bir hedefimiz hiç değişmeyecek. Diyarbakır'da sahip olduğumuz zenginlikleri tüm dünyayla paylaşmak ve tüm dünyayı Diyarbakır'a davet etmek ve bu güzellikleri onlara sunmaktır."