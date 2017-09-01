(Görüntülü Haber) DİYARBAKIR VALİ GÜZELOĞLU : GEÇMİŞTE O YAŞANANLARI UNUTARAK BARIŞMAYI DENEYELİM
01 Eylül 2017 Cuma 16:24
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