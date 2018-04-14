DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na, eski başkanlardan Mehmet Kaya seçildi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve yönetim kurulu seçimleri bugün Sur ilçesi Ali Ağaoğlu Kampüsü'nde yapıldı. Dört farklı iş grubundan 16 sandığın kurulduğu seçimlerde farklı meslek gruplarından esnaflar yeşil, sarı, kırmızı ve beyaz listelerdeki adaylar için oy kullandı. Sabah 09.00'da başlayan seçimler saat 17.00'da tamamlanırken, sandıkların sayımları da sona erdi. Oy sayımlarına göre Yeşil Liste'den seçime giren Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanlarından Mehmet Kaya, başkan seçildi.
(Görüntülü Haber) Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Mehmet Kaya seçildi
DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na, eski başkanlardan Mehmet Kaya seçildi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve yönetim kurulu seçimleri bugün Sur ilçesi Ali Ağaoğlu Kampüsü'nde yapıldı. Dört farklı...
14 Nisan 2018 Cumartesi 21:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.