(Görüntülü Haber) Diyarbakır Tabip Odası'ndan Aslı Erdoğan'a barış ödülü

DİYARBAKIR Tabip Odası'nın her yıl geleneksel olarak verdiği, 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü, bu yıl yazar Aslı Erdoğan ve tutuklu Dr. Serdar Küni'ye verilecek. Diyarbakır Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası'nde her yıl verdiği, 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü bu yıl kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği' nedeniyle hakkında açılan soruşturmada bir süre tutuklu kalan yazar Aslı Erdoğan ile Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde görev yaptığı esnada gözaltına alınıp tutuklulanan Dr. Serdar Küni'ye verilecek. Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Mehmet Şerif Demir, Diyarbakır Tabip Odası olarak 1990'lı yılların çatışma ortamında 'Barış, Dostluk ve Demokrasi ödüllerini' vermeye başladıklarını ifade ederek, şöyle dedi: "Yaşadığımız olağanüstü- olağan süreci de göz önüne aldığımızda 90'lı yılların dehşet verici ortamını aratmayan bu koşullarda bu yılki ödülümüzün daha da önem kazandığını düşünüyoruz. Gerekçeli kararı veren jüri üyelerinin tören sırasında açıklayacağı bu yılki ödül sahiplerinin; özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesine katkı sağlayan tüm aydınlar, yazarlar adına zor dönemlerde insan hakları mücadelesine güç katan eylemleri ve söylemleri nedeniyle yazar Aslı Erdoğan'a ve insanlık vicdanını yaralayan derin acıların yaşandığı Cizre'de hekimlik mesleğini mesleğin temel değerlerine dayalı olarak sürdüren, hekimlik ve insan hakları değerlerine, halkın sağlık hakkına her koşulda sahip çıkmış ve bu nedenle tutuklanmış Dr. Serdar Küni olması kararlaştırılmıştır. Barış için her türlü çabayı sarfedenlere atfen verilen ödül için yapılacak törende sayın Aslı erdoğan ve Dr. Serdar Küni'yi temsilen ailesi aramızda olacaktır. Söyleyecek sözü, büyütecek umudu olan, barış ve demokrasi mücadelesinde 'ben de varım diyen' herkesi aramızda görmek istiyoruz." Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp ise, içinde geçilen koşullar bölge için iç açı görünmediğini dile getirirek, toplumun sağlının bozuk olduğunu söyledi. Dr.Gökalp, şöyle konuşmadı: "Eşitsizlik, ayrımcılık, savaş, çatışma, göç, anti-demokratik uygulamalar ve baskı ile sorun çözmenin yaygın kullanılması hiç bir devirde iyilik, sağlık getirmemiştir, bundan sonra da getirmeyecetir. Bugün, dünya ve ülkemizi sarıp sarmalayan kötülük ve hastalıklı haline biz hekimlerin sunduğu tedavi yönetimi, barış, dostluk, eşitlik, demokrasi, adalet ve bütün insanlığın ortak paydası olan insan onurudur. Diyarbakır Tabip Odası'nın her yıl bu değerlere işaret etmesi amacıyla verdiği 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü bir ihtiyacın tezahürdür."