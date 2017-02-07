Diyarbakır Ölümü göze alan sağlık ekipleri, kanamalı gebenin hayatını kurtardı 2
(Görüntülü Haber) Diyarbakır Ölümü göze alan sağlık ekipleri, kanamalı gebenin hayatını kurtardı 2
Diyarbakır Ölümü göze alan sağlık ekipleri, kanamalı gebenin hayatını kurtardı 2
07 Şubat 2017 Salı 12:05
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.