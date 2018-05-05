(Görüntülü Haber) Diyarbakır itfaiyesinden 'parmakta sıkışan yüzük' operasyonu

Canan ALTINTAŞ DİYARBAKIR,() DİYARBAKIR İtfaiyesi, parmağında yüzük sıkışan 38 yaşındaki ev kadını Gubet Maral'ın yardımına koştu. Maral'ın parmağına sıkışan ve çıkmayan yüzük, itfaiye ekiplerince spiral ile kesilerek çıkarıldı. Bağlar ilçesinde yaşayan ev kadını, 38 yaşındaki Gurbet Maral, uzun zaman önce taktığı yüzüğü parmağından çıkarmak istedi. Yüzüğü çıkarmaya çalışırken parmağı şişen Maral, yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının yüzüğü çıkarma çabasnın da sonuçsuz kalması üzerine, parmağı daha çok şişen ve acı içinde kıvranan genç kadın Diyarbakır Selahattini Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Maral, doktorların tavsiyesi üzerine yüzüğün çıkarılması için İtfaiyeye yönlendirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne gelen Maral'ın parmağına sıkışan yüzük, spiral ile kesilerek çıkarıldı.