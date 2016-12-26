(Görüntülü Haber) Diyarbakır'dan Halep'e 6 TIR'lık yardım (YENİDEN)

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan, 'Halep’te İnsanlık Ölmesin' kampanyası kapsamında toplanan kuru gıda ve kışlık giysilerin yüklü olduğu 6 TIR, Suriye'nin Halep kentine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan Hz. Ebubekir Camii önünde düzenlenen törende konuşan Diyarbakır İl Mütfüsü Burhan İşleyen, Diyarbakırlılar'ın bir taraftan yaralarını sararken, diğer taraftan Halep'teki yaraları da sarmaya çalıştığını söyledi. Kentteki camilerde Halep için 300 bin lira yardım topladıklarıın anlatan Müftü İşleyen, "Son 20 gündür özellikle Halep'te yoğunlaşan mazlumların mağduriyetinin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Diyarbakır olarak 1 yıl önce çok sıkıntılı günler yaşadık. Ülkemizin dört bir tarafından insanlarımız 'yara sar' kampanyası çerçevesinde Diyarbakır'a el uzattılar. Kampanyada toplanan malzemeleri Sur ve Silvan ilçelerinde yaşayan kardeşlerimize ulaştırdık. Diyarbakır şimdi kendi yaralarını bir taraftan sararken, bir taraftanda Halep'teki, İdlib'deki mazlum kardeşlerinin yarasını sarmak için çaba gösteriyor. Bundan sonraki yardımlarımızda nakti yardımlara yoğunlaşacağız. Artık ayni yardımları kabul etmeyeceğiz. Başlattığımız kampanyada camilerde 300 bin lira dolayında bir yardım topladık" dedi. Yapılan konuşmaların ardından, toplanan yardımların yüklü olduğu 6 TIR, dualarla uğurlandı.