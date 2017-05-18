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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da 'şüpheli' paketten kadın iç çamaşırı çıktı

DİYARBAKIR'da bir işyerinin önüne bırakılan siyah bir çanta, bomba paniğine neden oldu. Bomba uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantadan kadın iç çamaşırı ve kıyafeti çıktı. Merkez Yenişehir İlçesi'nin en işlek caddelerinden Gevran...

DİYARBAKIR'da bir işyerinin önüne bırakılan siyah bir çanta, bomba paniğine neden oldu. Bomba uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantadan kadın iç çamaşırı ve kıyafeti çıktı.

Merkez Yenişehir İlçesi'nin en işlek caddelerinden Gevran Caddesi'nde bir işyerinin önüne bırakılan siyah çanta, çevredeki esnaflar arasında bomba paniğine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolu çift yönlü trafiğe kapattı. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, daha sonra durumu bomba uzmanlarına bildirdi. Özel bomba kıyafetlerini giyen ekipleri çantayı fünye ile patlattı. Ekipler, fünye ile patlatılan çantada kadın iç çamaşırı ve kıyafeti buldu. Çanta, incelenmek üzere emniyete götürülürken, kapatılan yol yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

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