(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da, 'Sıfır Atık Projesi' ile 1 ayda 1117 ağaç kurtarıldı

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Diyarbakır'da 1 ayda 65 bin 758 kilo gram kağıdın geri dönüştürülerek 1117 ağacın kesilmekten kurtarıldığını söyledi. Vali Güzeloğlu, aynı süre içerisinde 269 bin 607 kilo watt saat enerji, 1 milyon 742 bin 587 litre su ve 21 bin 38 litre petrol tasarrufu da sağlandığını söyledi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında kentte elde edilen verileri açıkladı. Valilik binasında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Kayapınar Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Kartal da katıldı. Projenin Diyarbakır'da 16 Şubat'ta başladığını belirterek konuşmasına başlayan Vali Güzeloğlu, projenin sağlıklı, temiz bir gelecek adına herkes için geçerli ve gerekli olan bir konu olarak gördüklerini söyledi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kentteki kamu ve kurumlarda yapılan 1 aylık çalışmaların sonunda elde edilen verilerin miktarı ile ilgili ise şunları söyledi: "Yapılan çalışmalar sonucunda İlimizde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 2018 yılı Mart ayında, 65 bin 758 kilo gram kağıt geri dönüştürülerek bin 117 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. 269 bin 607 kilo watt saat enerji, 1 milyon 742 bin 587 litre su ve 21 bin 38 litre petrol tasarrufu sağlandı. Yani toplanan 65 ton kağıt karşılığında hem çevre, hem insan, hem de doğa sağlığı adına bu kadar önemli bir dönüşüm kazanç elde edilmiştir. Yine Mart ayında 15 bin 422 plastik atık geri dönüştürülmüş ve toplanarak toplama ve bertaraf tesislerimize getirilmiştir. Buda 248 varil petrol ve 86 bin 276 kilo watt saat enerji tasarrufuna eşittir. 6 bin 793 kilo gram cam atık geri dönüştürülerek, 681 varil petrol, 283 kilowatt saat enerji ve 8 ton hammadde tasarrufunu gerçekleştirmiştir. Metal atıklarda ise, bin 466 kilo gram metal atık geri dönüştürülerek, 423 litre benzin, 938 kilo watt saat enerji ve 1.8 ton hammadde tasarrufu sağlanmıştır." Diyarbakır Valisi Güzeloğlu 'Sıfır atık' projesinin kentteki tüm kurumlarda uygulandığını belirterek, özellikle özel sektör, işletmeler ve alış veriş merkezlerinde de geniş bir perspektifte yayarak projeyi onlarla da buluşturmak istediklerini söyledi.