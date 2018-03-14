(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da şehit olan 3 asker için tören düzenlendi (2)
14 Mart 2018 Çarşamba 11:22
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