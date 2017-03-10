(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da PKK operasyonu: 19 gözaltı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'nın, 'Kent Meclisleri' yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aranan 34 kişiden 19'u yakalandı. Konu ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın 'Kent Meclisleri' yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2014/8431 numaralı soruşturma kapsamında; PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 'Dört Ayaklı Paradigmam' şeklinde adlandırdığı sözde paradigmanın dördüncü ayağını oluşturan 'Kent Meclisleri' adı altında İl Kent Meclisi yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda 34 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla 8-9 Mart 2017 tarihlerinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda A.D., F.Ç., H.K., K.D., M.F.K., M.N.Ş., P.A., R.K., S.B., S.Ç., Ş.K., Y.U., B.E., M.A., Z.G., O.A., N.A., H.S. ve A.D. isimli 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 15 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2014/8431 numaralı soruşturma devam etmekte olup, safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi.