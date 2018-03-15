(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da '8'inci Ortadoğu İnşaat Fuarı' açıldı

TÜYAP tarafından 8'incisi düzenlenen Ortadoğu İnşaat Fuarı, düzelenen törenle Diyarbakır'da açıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır tarihi, lojistik önemiyle Ortadoğu'ya açılan Anadolu'nun hem ticari, hem kültürel, hem de sosyal buluşma noktasıdır dedi.

15-18 Mart tarihleri arasında açık olacak Diyarbakır 8'inci Ortadoğu İnşaat Fuarı, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile çok sayıdaki birleşenlerinin katılımıyla açılan fuarda, Ortadoğu'nun bazı ülkelerinde inşaat alanında faaliyet yürüten firmalar da yerini aldı.

'DİYARBAKIR, ÜLKEMİZİN ORTADOĞU'YA AÇILAN KAPISIDIR'

Fuarın açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın gelişmesinde ve kalkınmasında fuarların çok önemli olduğunu belirterek, Şüphesiz bu fuarın Diyarbakır'da olmasında ayrı bir anlamı olacaktır. Fuarın açılış başlığında ifade edildiği gibi, Diyarbakır, ülkemizin Ortadoğu'ya açılan kapısıdır. Diyarbakır tarihi, lojistik önemiyle Ortadoğu'ya açılan Anadolu'nun hem ticari, hem kültürel hem de sosyal buluşma noktasıdır. Bu perspetifle baktığımız zaman hareketlenen Ortadoğu'da ve İnşallah barışın tesis edildiği, geleceği çok uzak olmayan noktada Diyarbakır bu büyük hareketliliği, dinamizmi karşılayacak, karşılıklı ticari bağlantıları sağlayacaktır ve bunun merkezi olabilecek bir büyükşehirdir. Onun için diyoruz ki, zaman Diyarbakır'a yatırım yapma zamanıdırdiye konuştu.

'SUR'DA BÜYÜK DEĞİŞİM VE BAŞKALAŞIM YAŞANIYOR'

Vali Güzeloğlu, Cumartesi günü kenti ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sur ilçesinde yapılacak yeni alanların temel atma töreni ve yapımı tamamlanan yerlerin açılışını gerçekleştireceğini ifade ederek, Sur'da yaşanan terör olaylarının ardından yapılan hizmetlerle Sur'da büyük değişim ve başkalaşım yaşandığını söyledi. Vali Güzeloğlu, Kadim şehir Sur'da ihanet ve terör örgütünün yıkımından sonra bir büyük değişim, dönüşüm, başkalaşım yaşanıyor. Bugün o yıkılan ve yok edilmek istenilen kültür yepyeni ve daha güçlü bir şekilde her boyutta hayat buluyor. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Sur'daki bu büyük değişimi de, altyapıdan üstyapıya, tarihi Diyarbakır evlerinin inşasının gerçekleştirileceği, 3 bine yakın işyerinin cephe iyileştirilmesi, ihalesi ve temel atma törenini gerçekleştirmesiyle hayat bulacaktır şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Vali Güzeoğlu ve beraberindekiler fuarda incemelerde bulundu.