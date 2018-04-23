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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da 23 Nisan coşkusu

DİYARBAKIR'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle çoşku içinde kutlandı. Kutlamalar bu yıl ilk kez Kayapınar ilçesindeki kent meydanında yapılırken, binlerce çocuk kutlamalara katıldı. Her yıl Diyarbakır Valiliği...

DİYARBAKIR'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle çoşku içinde kutlandı. Kutlamalar bu yıl ilk kez Kayapınar ilçesindeki kent meydanında yapılırken, binlerce çocuk kutlamalara katıldı.

Her yıl Diyarbakır Valiliği önünde yapılan kutlamalar bu kez ilk kez Kayapınar ilçesindeki kent meydanında yapıldı. Kutlamalara, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, mülkü amirler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Binlerce çocuğun katıldığı kutlamalarda konuşan Vali Güzeloğlu, "Biz biliyoruz ki; sizler, bu inanç ve karalılıkla emanet edilen cumhuriyetimizi ve devletimizi daha ileriye, daha güzele taşıyacaksınız. Her biriniz yüreğinizdeki sevgiyle, inançla ve kararlılıkla bu büyük devleti sonsuza kadar payidar kılacaksınız. Gelecek her gün gelişmiş, kalkınmış, huzur ve güven içerisinde her türlü tehdide karşı, kenetlenmiş bir büyük Türkiye'yi oluşturacaksanız. İçte ve dışta bu büyük yürüyüşümüzü gelişmemizi, geleceğe doğru kararlı yürüyüşümüze engellemek isteyen bütün ihanet odakları, bütün terör örgütleri ve bunun iş birlikçileri, sizlerin kararlı imanlı duruşu karşısında hiçbir hedefine bugüne kadar olduğu gibi ulaşamayacak ve bu büyük devler ve millet sonsuza kadar var olacaktır. Sizler bizim umudumuzsunuz, en iyi eğitimi almanız, geleceğe umutla bakmanız için devlet ve millet olarak bütün imkanlarımızı sunuyoruz" dedi. 

Kutlamalar daha sonra öğrencilerin şiir okuması ve gösterileriyle devam ederken, ana okul öğrencisi Elvin Demir'in İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuması büyük beğeni topladı. Kutlamalarda çocuklar ellerindeki bayraklarla çalan müzikler eşliğinde oyunlar oynarken, ilkokul öğrencilerinin çeşitli yörelere özgü halk oyunları beğeni ile izlendi.  Kutlamalarda tören alanında gezen animatörlerin giydiği çizgi film karakterleriyle çocuklar fotoğraf çekerken, kutlamalar çeşitli oyunlar ve yarışmalarla devam etti.

ÇÖPLERDEN ATIK TOPLADI

Tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanırken, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Diyarbakır'a yerleşen Suriyeli Alye'nin (10) merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde çöplerden kağıt ve plastik topladığı görüldü.

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