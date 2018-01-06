(Görüntülü Haber) Diyarbakır Baro Başkanı: Mülteciler, insani yaşam koşullarına sahip değil
DİYARBAKIR Barosu Mülteci Hakları Merkezi'nce düzenlenen 'Mülteci Hukuku Uzmanlaşma Semineri'nde konuşan Baro Başkanı AHmet Özmen, mültecilerin sığındıkları ülkelerde insani yaşam koşullarına sahip olmadıklarını söyledi. Baro...
06 Ocak 2018 Cumartesi 13:55
DİYARBAKIR Barosu Mülteci Hakları Merkezi'nce düzenlenen 'Mülteci Hukuku Uzmanlaşma Semineri'nde konuşan Baro Başkanı AHmet Özmen, mültecilerin sığındıkları ülkelerde insani yaşam koşullarına sahip olmadıklarını söyledi. Baro Başkanı Ahmet Özmen, Diyarbakır'daki bir otelde düzenlenen ve avukatlara mülteci hakları konusunda eğitim verilecek 'Mülteci Hukuku Uzmanlaşma Semineri'nin açılışında konuşma yaptı. Özmen, işkence, kötü muameleler nedeniyle milyonlarca insanın yurtlarından kaçmak zorunda kaldığını anlatırken şöyle dedi: "Ne yazıkki mülteciler gittikleri, sığındıkları, zaruretten kaçtıkları ülkelerde insani yaşam koşullarına sahip değil. Bunu neredeyse dünyadaki bütün ülkeler açısından söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler'in de bu konuda gerekli önlemleri, tedbirleri almadığını herkes bilir. Diyarbakır'daki mültecilere daha iyi hizmet sunmak, sağlıktan, hukuksal hizmete kadar, mülteci hukuku kapsamındaki hakları kendilerine hatırlatmak ve onları uygulamak adına meslektaşlarımıza bu alanda meslek içi eğitim toplantısı düzenledik." Seminerde katılımcı avukatlara göçmen, mülteci, Türkiye'de Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma prosedürleri, Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma kapsamındaki kişilerin hak ve yükümlülükleri, Sınır dışı ve idari gözetim kararları, itiraz usulleri konularında eğitim verildi.
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