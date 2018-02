(Görüntülü Haber) Diyanet-Sen Kars Şubesi’nden Adnan Oktar’a suç duyusu

Bedir ALTUNOK/KARS, () - DİYANET- Sen Kars Şube Başkanlığı'nca, Adnan Oktar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Diyanet- Sen Kars İl Başkanı Ebubekir Keleş öncülüğünde, il binasında bir araya gelen Diyanet-Sen üyeleri, Adnan Oktar’a tepki gösterdi. Oktar’ın Diyanet ve alimlerin halk nezdinde itibarını zedelemeye çalıştığını savunan Keleş, ülkenin içinde bulunduğu çetin günlerde 'suni gündem'ler oluşturma çabası içinde olduğunu kaydetti. Adnan Oktar'ın yaptığı programların, İslam ahlakıyla örtüşmediğini söyleyen Başkan Keleş, şöyle konuştu: "Yaptığı programlarla İslam ahlakıyla bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Adnan Oktar ve sahibi olduğu 'A9 kanalı'na duyarlı Müslüman ailelerinden tepkiler her geçen gün çığ gibi artmaktadır. İslam’ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavrı ve davranışı konusundaki hükümleri açıkken bırakın İslam dinini, Yahudi ve Hıristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip, toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Bu nahoş durumu normalmiş gibi sunmanın arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikte Müslüman ahlaki sınırları zorlayarak, nahoş tutumlar toplumda yaymak adına gösterdiği çaba, kimsenin gözünden kaçmamakta ve oynanan oyunun herkes farkındadır. Soruyoruz Adnan Oktar’a; senin nahoş görüntülerin özgürlükle meşru oluyor da devletin Anayasa'sı ve ekonomik yapısı üzerine kurulu olan bir devlet anlayışı da Diyanet hangi mantıkla bütçeden istisna olabilsin veya bu durum salt Diyanet’in sorunu mu ki burada Diyanet suçlanıyor? İsrail’e sevgi gösterisinde bulunan Adnan Oktar, İsrail ve Hristiyan memleketlerdeki dini kurumların bütçelerine de aynı mantıkla bakıyorsa buna ancak gülünür. Her defasında siyonizmin önderlerini kendilerine kardeş ilan eden İsrail’e hayranlığını tehditkar bir üslupla dile getiren Adnan Oktar’ın İsrail’e gösterdiği saygının en azından yarısını ekmeğini yediği ülkenin kurumlarına ve İslam dininin temsil edildiği nezih bir kurum olan diyanete göstermesini kendisinden bekliyoruz. İslam’a ve insanlığa hizmetkar olan yüce dinimizin hizmetkarları için kullandığı alçakça cümleleri kendilerine iade ediyor, kurmuş olduğu kerhane içerikli ifadenin kendisine has bir yaşam şekli olduğunu hatırlatarak, dünyayı kendi penceresinden görüp, algılamamasını tavsiye ediyoruz." Diyanet- Sen Kars İl Başkanı Keleş ve Memur- Sen Konfederasyonu'na bağlı diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın açıklamasının ardından Kars Adliyesi’ne gelerek, Adnan Oktar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.