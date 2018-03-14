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(Görüntülü Haber) Diyanet, Kuran Kursu yangınında ölen çocuğun ailesine 397 bin lira tazminat ödeyecek

Felat BOZARSLAN-Burak EMEK DİYARBAKIR,() Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Karaağaç köyünde Müftülüğe bağlı yatılı olmayan Kuran kursunda çıkan ve 6 çocuğun ölümü ile sonuçlanan yangın ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığına...

Felat BOZARSLAN-Burak EMEK DİYARBAKIR,() Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Karaağaç köyünde Müftülüğe bağlı yatılı olmayan Kuran kursunda çıkan ve 6 çocuğun ölümü ile sonuçlanan yangın ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığına açılan tazminat davası sonuçlandı. Yangında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mehmet Bingöl'ün ailesinin Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında açtığı 594 bin liralık tazminat davasında, Diyarbakır 2'nci İdare Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Bingöl ailesine 397 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yangının, kursun yeterli denetime tabi tutulmamasından kaynaklandığına dikkat çekilen kararda, denetleme görevinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı sorumlu tutuldu. Bingöl ailesinin avukatı Reşit Kaçar, önlem alınmadığı için bu tür olayların yaşandığını belirterek, Eğer gerçek manada bir denetim yapılmış olsaydı belki o yangın çıkmayacaktı dedi.

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