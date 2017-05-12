(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı, sabah namazında gençlerle buluştu

BURSA, () - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Bursa Emir Sultan Cami’nde sabah namazı kıldırdıktan sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Bursa Emir Sultan Camii'nde sabah namazında gençlerle buluşan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Sevgili gençler kendinizi günde beş defa rabbinizle sohbet etmekten mahrum etmeyiniz. Bu ne güzelliktir. Ne büyük bir şereftir. Hayatınız boyu günde beş defa rabbinizle buluşuyorsunuz. Onun huzurunda duruyorsunuz. Kendinizi hiçbir zaman bu nimetten mahrum bırakmayın" dedi. Sabah namazını cemaatle kılmanın önemine değinen Görmez, "Her kim sabah namazını Allah'ın evinde cemaatle eda ederse o Allah'ın koruması altındadır. Allah hepinizi, hepimizi koruması altına alsın. Bu nimetten mahrum olan kardeşlerimize de Allah'ın huzurunda durmayı, Allah'ın huzurunda dua ve niyazda bulunmayı, O’nun huzurunda kıyamda durmayı, ruküda durmayı, secdeye varmayı nasip eylesin. Hz. Peygamber şöyle buyuruyor, 'Eğer siz sabah namazını bu şekilde cemaatle kılmanın faziletini bilseydiniz ve gücünüz yetmeseydi sürünerek gelirdiniz' Allah bize güç kuvvet vermiş gücümüzle gelebiliyoruz. Rabbim, hayatımızın sonuna kadar namaza gelebilmeyi onun huzurunda durabilmeyi nasip etsin. Sabah namazı, Allah'ın bütün meleklerinin şahit olduğu bir namazdır. Allah'ın bütün melekleri sizin namaz kılışınıza şehadet ederler. Allah hepimizi bu nimetten mahrum bırakmasın” dedi.