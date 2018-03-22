(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Melike Hatun Camisi'nde Regaip Kandili programında konuştu (1)
22 Mart 2018 Perşembe 23:11
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Dijital oyunlar Alzheimer için umut olabilir
- 2(Görüntülü Haber) "Tüberküloza...
- 3"Tüberküloza karşı bağışıklığınızı...
- 4Uzmanından uyarı:13 yaşın altındaki...
- 5(Görüntülü Haber) Gece çalışanların...
- 6(Görüntülü Haber) Üniversiteliler akupunktur...
- 7Yorgun uyanma nedeni uyku apnesi olabilir
- 8Gece çalışanların kalp hastalığına...
- 9Üniversiteliler akupunktur ve moksa yöntemini...
- 10“Gereğinden fazla su metabolizmayı bozar”
- 1(Görüntülü Haber) "Katarlı gençler...
- 2"Katarlı gençler Türkçe öğrenmek...
- 3(Görüntülü Haber) İzmir'e 8 yeni...
- 4İzmir'e 8 yeni okul inşa edilecek
- 5Şemdinli'de öğretmenler için 'sıra...
- 6Eğitim-Sen Şube Başkanı Bulut, 'Performans...
- 7İAÜ 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'...
- 8Midyat Kaymakamı, öğrencilerle buluştu
- 9Midyat Kaymakamı, öğrencilerle buluştu
- 10Uğurlu öğrenciler, TÜBİTAK Lise Öğrencileri...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
18B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Bodrum'da, fırtına hayatı olumsuz...
- 2Bodrum'da, fırtına hayatı olumsuz...
- 3Bodrum'da uyuşturucu satışına 2...
- 4Bodrum'da uyuşturucu satışına 2...
- 5Tillerson: Dürüstlüğünüzü ve insanlık...
- 6DHA DIŞ HABER - Tillerson: Dürüstlüğünüzü...
- 7Volero Zürich - VakıfBank: 0-3
- 8Volero Zürich - VakıfBank: 0-3
- 9(Görüntülü Haber) Nevşehir'de...
- 10(Görüntülü Haber) Öldürülen çiftin...
- 11Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın...
- 12DHA YURT BÜLTENİ-17
- 13Nevşehir'de askeri uçak düştü:...
- 14'Uludağ Ekonomi Zirvesi' verilen...
- 15Nevşehir'de askeri uçak düştü:...
- 16Kızılyıldız - Fenerbahçe Doğuş: 63-80
- 17(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan...
- 18(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı...
- 19(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı...
- 20(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv