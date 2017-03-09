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(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı: Kudüs'te ezanının yasaklanması kabul edilemez

GAZİANTEP () Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İsrail parlamentosunda kabul edilen ezan yasağının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ezan bağımsızlığın en büyük simgesi. İşte bugün, sabahleyin, uzun süredir konuşuluyor...

GAZİANTEP () Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İsrail parlamentosunda kabul edilen ezan yasağının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ezan bağımsızlığın en büyük simgesi. İşte bugün, sabahleyin, uzun süredir konuşuluyor ve tartışılıyordu. Maalesef Kudüs'te ezanı yasakladıklar. Halbuki ezanı yasaklamak bir yerde İslam'ın ve Müslümanların o topraklardaki bütün varlığını inkar etmek ve yok saymaktır. Kudüs gibi Mekke ve Medine'den sonra Müslümanların en büyük merkezi en büyük mabedi en kutsal mekanımız Resulü Ekrem'in miraca çıktığı mekanda ezanın yasaklanması tarih İslam'ın ve Müslümanların o topraklardaki bütün varlığını yasaklamak manasına gelir. Bu kabul edilemez. Daha önce de açıklamış ve demiştim ki; böyle yasaklarla bu büyük simgeler, bu büyük şiyarlar ortadan kaldırılmaz. Siz bir yerde müezzinlere ezan okumayı yasaklatırsanız; o şehrin, o ülkenin bütün halkı müezzin olur ezanı birlikte okurlar ve böylece o yasağı tanımadıklarını ifade ederler. Yüreklere pranga vurulmaz, vurulamaz. Kalplere yasak getirilemez. Simgeler varoluşumuzun şiyarı olan, varlığımızın simgesi olan ibadetler, inanç özgürlükleri ortadan kaldırılamaz" dedi.

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