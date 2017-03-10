(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı, kubbesi baklava dilimli caminin açılışını yaptı

Mücahit YOLCU- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in kıldırdığı Cuma namazıyla, Gaziantep'te baklavacı Erçelebi ailesi tarafından kubbesi 3 bin baklava dilimi motifiyle inşa edilen 4 minareli ve 3 bin 600 kişi kapasiteli Ali Erçelebi Camisi ibadete açıldı. Baklavacı Süleyman Erçelebi tarafından Özdemirbey Caddesi'nde babası Ali Erçelebi'nin adıyla, yaldızlı 3 bin baklava dilimi motifiyle yaptırılan 4 minareli, 3 bin 600 kişi kapasiteli cami için açılış töreni düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, milletvekilleri Abdulkadir Yüksel, Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bosna Hersek'in Gorajde kentinin müftüsü Remziya Bitiç ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi konuşan Mehmet Görmez, namazın önemini anlatarak camilerdeki doluluk oranının arttırılması yönünde tavsiyelerde bulunarak şöyle dedi: "Sadece bu camilerin yapılması yetmez. Bu camilere gelerek, içinde rahmana secde ederek imar edeceksiniz. Bu camileri şenlendireceksiniz. Sevgili peygamberimiz ideal gençleri tarif ederken 'Allah neşeyi ibadette arayan gençliği bize lütfetsin. Camilerimizi hem ibaret mekanı olarak, hem bilgi mekanı olarak, hem de birlik mekanı olarak en güzel şekilde istifade etmeliyiz. Ben camimizin hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mehmet Görmez, açılışını yapıp hutbe verdiği camide cuma namazını kıldırdı.