Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yüksekova'da

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir dizi ziyaret ve inceleme...

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir dizi ziyaret ve inceleme yapmak için Yüksekova ilçesine geldi. Erbaş, Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, il ve ilçe müftüleri tarafından karşıladı. Erbaş, ilçedeki Fatımatüzzehra Erkek Kur’an Kursu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yüksekova'daki temaslarının ardından 3 gün sürecek ziyaret programı için Hakkari merkeze geçti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314