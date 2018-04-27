(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ülke olarak önemli bir görev ifa ediyoruz

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'deki Suriyeli mültecilere ve sınır ötesindekilere yapılan yardımlara ilişkin, "Ülke olarak çok önemli bir görevi ifa ediyoruz. Biz verdikçe Cenab-ı Hak, milletimize daha çok veriyor" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Erciyes Üniversitesi'nce düzenlenen 'Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü' konulu etkinliğe ve Diyanet İşleri Kayseri Vakfı'nın 22 TIR'lık yardımının Suriye'ye uğurlanması törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Valiliği ziyaret eden Erbaş, ''Bugün önemli bir sempozyumda, çeşitli ülkelerden burada okuyan öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Birlikte yaşamak, bizim medeniyetimizin en önemli özelliklerinden biridir. Asırlardır farklı ırk, düşünce ve dildeki insanlara ev sahipliği yapmış, aynı çatı altında barındırmış, birlikte barış ve huzur içinde yaşamış medeniyetin sahibiyiz" diye konuştu. Türkiye'nin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Suriyeli mülteci kardeşlerimize ve sınır ötesindeki kardeşlerimize hayır, hasenat yaparak, yardımcı oluyoruz. Valiliklerimiz, Diyanet Vakfımız aracılığıyla TIR'lar dolusu yiyecek, giyecek ve gıda yardımı gönderiyoruz. Cenab-ı Hak, milletimizin hayır ve hasenatını kabul eylesin. Biz verdikçe Cenab-ı Hak, milletimize daha da veriyor. Bunun bilincindeyiz'' dedi.