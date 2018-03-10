(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hakkari'de Mehmetçiğe dua etti
HAKKARİ'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazını Hacı Sait Camisi'nde kıldı, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçik ve güvenlik güçlerinin başarısı için dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali...
10 Mart 2018 Cumartesi 13:40
HAKKARİ'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazını Hacı Sait Camisi'nde kıldı, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçik ve güvenlik güçlerinin başarısı için dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı için Hacı Sait Camisi’ne geldi. Erbaş, namaz öncesi minbere çıkarak, Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi'ni okudu. Ardından camide sabah namazı kılındı, Kuran-ı Kerim okundu. Sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve camiyi dolduranlar, Türk ordusu ve milleti için dua etti.
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