(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı: 140 karakterlik lüzumsuz söz, ifade, yazılardan uzak durun Ek

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI, MEZUNİYET TÖRENİNDE KONUŞTU



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Konya'da Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen farklı ülkelerden gelip, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı. Görmez, özellikle Avrupa'dan gelen öğrencilere uyarıda bulundu. Öğrencilerin babası ve dedelerinin 50 yıl önce 3-5 kuruş para kazanmak için Avrupa'ya gittiğini hatırlatan Görmez, onları orada Avrupa'ya rağmen camiler yaptıklarını, dernekler kurduklarını, Müslüman kimliklerini muhafaza etmeye çalıştıklarını söyledi.



Öğrencilere yaşadıkları ülkelere döndüklerinde, komşularına, dostlarına Müslüman ülkelerde yaşanan insan katliamlarını anlatmalarını isteyen Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Avrupa'daki komşularınıza hitaben göğsünüzü gere gere şöyle diyebilirsiniz. Siz farklı inançları, farklı kültürleri, farklı muhabbetteleri yan yana yaşatmak konusunda çok genç ve tecrübesizsiniz, 'Biz size yardımcı olmaya geldik' diyeceksiniz. Onlara diyeceksiniz ki önce İslam’ın merkezlerinde, Ortadoğu'da savaşlar çıkarttınız, büyük katliamlar oldu, çocuklar öldü, kadınlar dul kaldı, yetim kaldı, milyonlarca insan katledildi. Buralarda şiddetin gölgesinde vahşetler üretildi. Bizzat sizin silahlarınızla vahşetler işlendi deyin olur mu? Coğrafyamızda işlenen bütün vahşetler sizin ürettiğiniz silahlarla işlendi. Bu coğrafyada meydana gelen vahşetler sizin dünyanıza korkular getirdi. Kalplerinize İslamofobi nefretlikleri, düşmanlıkları yerleşti. Diyeceksiniz ki, Avrupalı dostlarınıza 'Biz, kalbinizi saran bu hastalıklarınızı tedavi ettirmeye geldik' diyeceksiniz. Bunu yaparken kibirlenmeyeceksiniz, gururlanmayacaksınız. Şifa dağıtan bir tabip edasıyla, kalbine İslam’ın korkusu giren komşunuzun da kalbinde o fobi denilen hastalığı söküp atmak için hep birlikte seferber olacaksınız. İşte o zaman gerçi yine hakkımız yok ama varsa hakkımız size helal olsun.''



Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ''Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 10 yıl, 20 yıl gecikmiş hizmetlerin yapılamama mahcubiyeti içindeyiz. Eğer bu mahcubiyetleri yaşamasaydık, bu millet 40 yıl anlatılmayacaktı. Sahte Türkçe Olimpiyatlarıyla bu millet yanlış yönlere sevk edilmemiş olacaktı'' dedi.



Görmez konuşmasının ardından mezun öğrencilerden dereceye girenlere hediyelerini verdi.