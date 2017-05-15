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(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı: 140 karakterlik lüzumsuz söz, ifade, yazılardan uzak durun (5)

"ZENGİNLİĞİN KALBİNİZE HÜKMESİNDEN KORKUN" Konya'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, akşam bir düğün salonunda Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen yemeğe katılıp işadamlarıyla biraraya geldi. İşadamlarını...

"ZENGİNLİĞİN KALBİNİZE HÜKMESİNDEN KORKUN" Konya'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, akşam bir düğün salonunda Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen yemeğe katılıp işadamlarıyla biraraya geldi. İşadamlarını uyaran Görmez, şunları söyledi: ''Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz. Cenabı hak bereketini versin. Çok çalışın ve çok zengin olun. Zenginlikten hiç korkmayın ama bir şeyden korkun. Zenginliğin kalbinize hükmetmesinden korkun. Zenginliğinizin, servetinizin size hükmetmesinden korkun. Servetin sizi Allah'tan alıkoymasından korkun. Servetin, size eşinizden, çocuklarınızdan alıkoymasından çok ama çok korkun. Bu korkuyu yok edin ve ondan sonra zengin olun. Yeterki parayı kalbe koymayın. Çünkü kalp cenab-ı Allah'ın nazargahıdır. Oraya başka bir şey girmemeli. Bütün mazlum dünyanın size ihtiyacı var, bize ihtiyacı var. Onları düşünerek zengin olun. Sadece Karabağ'daki kardeşimizi değil, Balkanlar'daki kardeşimizi değil. Afrika'nın en ücra köşesinde 2 asırdır sömürgeler altında inim inim inleyen Müslüman kardeşimizi de düşünerek üretin. Bizim dinimiz dünyayı zennetmez, dünyayı dünya olduğu için zennetmez, dünyayı dünya olduğu için kötüleyen bir ayet ve hadis olmaz.'' ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRDIĞINIZ İŞÇİLERİ UNUTMAYIN Zekat ve hayır verenler işadamlarının Diyanet İşleri'yle bağlantıya geçmesi tavsiyesinde bulunan Görmez, ''Kendi yakınlarınızı unutmayın. İster diyanet, ister falan vakıf istesin, onların çalışmalarına katkıda bulunacağız diye kendi fakirinizi, şehrinin fakirini sakın unutmayın. Asgari ücretle çalıştırdığınız işçileri unutmayın. Belki her ilimizde müftülerimizle, işadamlarımız birlikte oturup zekat ve hayır müessesini bütün dünyanın ihtiyaçlarını dikkate alarak, kendi yakınımızdan başlayarak, Allah'ın muradına uygun daha nasıl müesseseleştiririz bunun üzerinde birlikte durmamız gerekir.''dedi.

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