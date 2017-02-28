(Görüntülü Haber) DİSK Başkanı Beko: İşçiler, 'Hayır' diyerek güçlerini gösterebilir

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, "Referandumda tercihimiz bir parti veya lider olmayacak. Bu kez mesele işçilerin hakları, bu kez mesele memleket meselesi. Bugüne kadar tek bir partide birleşemeyen işçiler, haklarını korumak için birleşip 'Hayır' diyerek güçlerini gösterebilir" dedi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Porsuk Bulvarı'nda referandumla ile ilgili düzenlene basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasında 'Memleket ve İşçilerin geleceği için hayır' yazılı pankart açıldı. Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç'ın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Kani Beko, adaletli bir seçime gidilmediğini savundu. Referandumda evet çıkması halinde tek yetkinin cumhurbaşkanında olacağını ifade eden Beko şunları söyledi: "Cumhuriyetin, memleketin ve işçilerin geleceğini belirleyecek çok önemli bir referanduma gidiyoruz. Bir kez daha hatırlatmak isterim; 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunda tercihimiz bir parti veya lider olmayacak. Bu kez mesele işçilerin hakları, bu kez mesele memleket meselesi. Anayasa değişikliği ile yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin kontrolünde olacak, kuvvetler ayrılığı bitecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti tek adam iktidarına teslim edilecek. Cumhurbaşkanı OHAL ilan edebilecek, memleket halkın tamamını temsil eden meclisten çıkan yasalar yerine tek imzalı kararnameler ile yönetilecek. TBMM ve vekiller etkisizleşecek, tek yetkili Cumhurbaşkanı olacak. Bakanlar Kurulu, cumhurbaşkanına hizmet eden atanmış memurlardan oluşacak. Yargı üyelerinin çoğunluğunu cumhurbaşkanı belirleyecek, böylece tek kişinin kararları yargı kararları da olacak. Yargı vesayet altına girecek. Bu değişikliklerin özü parlamenter sistemin yok edilmesidir. Haklarımızı ve geleceğimizi tehlikeye atamayız. Bugüne kadar tek bir partide birleşemeyen işçiler, haklarını korumak için birleşip 'Hayır' diyerek güçlerini gösterebilir."