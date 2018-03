(Görüntülü Haber) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile bir anlaşmaya vardık demedik anlayışa vardık (3)

Hakime TORUN /ANKARA () -DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusundaki görüşmesine ilişkin bir soru üzerine, "Anlaşmaya vardık sözünü bir netliğe kavuşturmamız gerekiyor. Bunu sohbetlerimizde, açıklamalarımızda vurguladık. Bir anlayışa vardık diyoruz. Bu anlayışta, Suriye'nin özellikle Mümbiç ve Fırat'ın doğusunun istikrara kavuşturulması. Bunu kimle yapacağız? ABD ile. Çalışma gurubunun yol haritasını eğer mutabakata bağlarsak 'anlaştık' diyebiliriz. Şimdi bir anlayış var. Amerikalıların da teklifi var. Sadece Mümbiç yeterli mi? Hayır. Mümbiç'ten önce YPG çıkacak. Burayı istikrara kavuşturacağız. Mümbiçli insanlar burayı yönetecek, güvenliğini sağlayacak. Biz onlara yadım edeceğiz. Mümbiç modelini diğer yerlerde de şu anda YPG'nin kontrol ettiği her yerde uygulayacağız. YPG'nin sadece Münbiç'ten çekilmesi yetmez" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lesoto Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile ortak basın toplantısında konuştu. "AFRİKA AÇILIMI POLİTİKAMIZ, AFRİKA İLE ORTAKLIK POLİTİKASINA DÖNÜŞTÜ" Çavuşoğlu, "Afrika açılımı politikamız, Afrika ile ortaklık politikasına dönüştü. 5 yılda bir zirve gerçekleştirmiyoruz. Yol haritasını başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Afrika'da etkinliğimiz de görünürlüğümüz de her geçen gün artıyor. Büyükelçilik sayımız 41'e çıktı. Bu sayıyı 50'ye çıkarmak için uğraşıyoruz" dedi. (TİLLERSON TELEFON GÖRÜŞMESİ) "KENDİSİNE TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM. İNSANİ BİR GÖRÜŞMEYDİ" ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile dün yaptığı telefon görüşmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Bugüne kadar ki iş birliğinden dolayı kendisine teşekkür etmek istedim. İlişkilerimizin kritik bir süreçten geçtiği dönemde bizim beklentilerimiz karşılanmadığı için daha önceki yıllara göre zor olan bir süreçte Tillerson ile çalıştık. Çoğu kez görüş ayrılığına düştük. Zor şartlarda çalışmak kişileri yakınlaştırıyor. Bu zor süreçte çalıştık işbirliği ve şahsi dostluk için teşekkür ettim. Bundan sonraki hayatında başarılar diledim. Dünkü telefon görüşmesi insani bir görüşmeydi. Oluşturduğumuz çalışma gruplarının sonuç getirmesi ve uygulanmaya geçilmesi konusunda temennilerimizi de dile getirdik. Kendisi de dışarıdan da olsa süreci takip edeceğini ve uygulanmasını arzu ettiğini dile getirdi" ifadelerini kullandı. "AB'DEN İSTEDİĞİMİZ BUGÜNE KADAR VARILAN ANLAŞMALARIN UYGULANMASI. POZİTİF AYRIMCILIK İSTEMİYORUZ" Varna'daki AB zirvesine ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Bizim AB'den istediğimiz bugüne kadar varılan anlaşmaların uygulanması. Pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Müzakere süreci ile ilgili bir beklentimiz yok. Bunun sebebi biz değiliz AB'den genişlemeden ile ilgili ve Türkiye'ye yönelik takındığı tavırdan dolayı bir beklenti içinde değiliz. En son aldıkları karar da bunu gösteriyor ne yaptığını bilmeyen bir AB var. AB'nin tüm politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söylüyoruz. Var olan sorunlar diğer üye ülkeler arasında da ciddi sorunlar ortaya çıkarmaya başladı. AB de aslında bir süreçten geçiyor. Ciddi bir gözden geçirilmesi, reforma tabi tutulması gerekiyor. Gerçekleştirebileceğimiz birlikte adım atabileceğimiz konular bunlardan biri vize serbestesi. Biz en son bunu AB'ye ilettik cevap bekliyoruz. Belki bu zirve marjında bu olabilir. Teknik çalışmaları da AB ile aramızda sürdüreceğiz. Göç anlaşması ve AB taahhütleri elbette gündeme gelecektir. Son zamanlarda bir kıpırdanma var. Ama 2018 sonuna kadar 6 milyar dolar Suriyelilere para ödemesi gerekiyordu. Bugün daha 3'te birine ulaşılmadı. Bunlar gündeme gelecek. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusu var. Bu her iki taraf içinde kazançlı bir güncelleme olacak. Bunu de üzerimizde bir koz olarak kullanmasınlar. Gerçekçi bir yol haritası belirlersek, karşılıklı adımlar atabilirsek ilişkilerimize daha olumlu bir hava için birlikte çalışabiliriz diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu. (TÜRKİYE İLE ABD'NİN MENBİÇ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞMESİ) "BİR ANLAŞMAYA VARDIK DEMEDİK ANLAYIŞA VARDIK" Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusundaki görüşmesine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Anlaşmaya vardık sözünü bir netliğe kavuşturmamız gerekiyor. Bunu sohbetlerimizde, açıklamalarımızda vurguladık. Bir anlayışa vardık diyoruz. Bu anlayışta, Suriye'nin özellikle Mümbiç ve Fırat'ın doğusunun istikrara kavuşturulması. Bunu kimle yapacağız? ABD ile. Tillerson'ın Ankara ziyaretinde de söyledik. Bir anlaşmaya vardık demedik anlayışa vardık. Anlaşma dedim sonra anlayış diye düzelttim. Çalışma gurubunun yol haritasını eğer mutabakata bağlarsak 'anlaştık' diyebiliriz. Şimdi bir anlayış var. Amerikalıların da teklifi var. Sadece Mümbiç yeterli mi? Hayır. Mümbiç'ten önce YPG çıkacak. Burayı istikrara kavuşturacağız. Mümbiçli insanlar burayı yönetecek, güvenliğini sağlayacak. Biz onlara yadım edeceğiz. MÜMBİÇ MODELİNİ DİĞER YERLERDE DE ŞU ANDA YPG'NİN KONTROL ETTİĞİ HER YERDE UYGULAYACAĞIZ Mümbiç modelini diğer yerlerde de şu anda YPG'nin kontrol ettiği her yerde uygulayacağız. Buraların istikrara kavuşabilmesi için buradan terör örgütlerinin kaybolması lazım. Ayrıca Suriyeliler niye dönemiyor? Bizdeki 350 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz niye dönemiyor? Çünkü YPG buna müsaade etmiyor. YPG'liler ile Kürtleri kimse karıştırmasın. Suriyeli Kürt kardeşlerimizin büyük bir bölümü YPG'ye karşıdır. Bunlar YPG nedeniyle topraklarına dönemiyorlar. Münbiç'ten sonra sıra diğer yerlere, bölgelere de gelecektir. YPG'nin sadece Münbiç'ten çekilmesi yetmez. Bu çalışmalar Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü bakımından da önemli çalışmalar olacak."