(Görüntülü Haber) Diş hekimine önce tehdit, sonra darp iddiası

Nermin UÇTU MANİSA, () Manisa'daki Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan diş hekimi Çağrı Şimşek, iddiaya göre, randevuya geç kalan hasta yakını tarafından önce tehdit, ardından darp edildi. Göreceksin sen diye tehdit edilen doktor, iddiaya göre, kendisinin boğazını sıkıp yumruklayan kişilerden şikayetçi oldu. Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan diş hekimi Çağrı Şimşek, geçen 6 Şubat'ta iddiaya göre, bir hasta yakını tarafından önce tehdit edildi, ardından darp edildi. Yaşanan olayın ardından Sağlık-Sen Yunusemre Şubesi üyeleri, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin önünde toplanarak, olaya tepki gösterdi. Açıklamaya darp edilen Doktor Çağrı Şimşek de katıldı. Yunusemre Sağlık-Sen İlçe Başkanı İsmail Karip, olayın geçen 6 Şubat'ta saat 13.30 sıralarında yaşandığını söyledi. Karip, diş hastası E.M. isimli kadının Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden saat 13.00'e randevu aldığını, ancak kişinin randevuya gelmediği için Doktor Çağrı Şimşek'in sıradaki başka bir hastayı tedavi etmeye başladığını söyledi. İsmail Karip, Saat 13.30 sıralarında hasta ve kocası T.H., hasta tedavi eden hekime gelerek yüksek sesle neden tedaviye alınmadıklarını sormuş. Hekim de randevu saatinde gelmediklerini ve beklemeleri gerektiğini söylemiş. Bu sırada hasta kadının eşi T.H., hekimin üzerine yürümesi ve hakaretler savurmasıyla birlikte Doktor Çağrı Şimşek tarafından güvenlik çağrılmış ve klinikten çıkartılmış. Hasta kadının eşi T.H., klinikten çıkartılırken, 'Dışarıda görüşeceğiz, sonra döneceğim ben, göreceksin' diye bağırarak tehdit etmiştir diye konuştu. Kısa tartışmanın ardından bir süre sonra hastanın kocası T.H.'nin yanına başka birini de alarak tekrar kliniğe girdiğini anlatan Şube Başkanı İsmail Karip, bu sırada hekimin darp edildiğini söyledi. Olayı anlatan İsmail Karip, Hekim engelli bir hastanın tedavisini sürdürürken, klinik içinde 'Manisa küçük, sen göreceksin' şeklinde bağırarak yanında getirdiği şahıs da hekimi arkadan tutarak etkisiz hale getirmiş. T.H. de hekimi yumruklamış, boğazını sıkmış ve üzerindeki elbiseleri parçalamıştır. Sağlık-Sen olarak saldırıyı lanetliyoruz. Gece- gündüz demeden hayatı boyunca hastalarını sağlığına kavuşturmak için mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yürürlükteki yasa ve yaptırımlar yetersizdir. Bu tür onur kırıcı, değersizleştirici davranışların hak ettiği cezaları içeren yasa ve mevzuat değişikliği yapılmasını istiyoruz dedi. Doktor Çağrı Şimşek ise rapor alıp kendisini darp edenler hakkında polise şikayetçi olduğunu söyledi.