(Görüntülü Haber) Direksiyonda kalp krizi geçirip öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, belediye işçisi 57 yaşındaki Hasan Çoban, kamyonuyla hareket halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek öldü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Çoban'ın cenazesi, belediye ye ait iş makinesi ve kamyonlardan oluşan 120 araçlık konvoyla mahalleye götürüldü. İslahiye Belediyesi'nde 2 yıldan bu yana kamyon şoförü olarak çalışan 6 çocuk babası Hasan Çoban, sabah saatlerinde Ortaklı Mahallesi'ndeki yol yapım işi sırasında kullandığı 27 SC 584 plakalı kamyonun direksiyonunda rahatsızlandı. Alandaki diğer işçilerin fark ettiği Çoban için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine alana gelen sağlık görevlileri kalp krizi geçirdiğini saptadığı Hasan Çoban'ı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çoban, acil servisteki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak öldü. Ölüm haberi ile yakınları ve mesai arkadaşlarını yasa boğan Çoban'ın cenazesi İslahiye'nin Alaca Mahallesi'ndeki cenaze törenine belediyeye ait iş makinesi ve kamyonlarında oluşan 120 araçlık konvoyla götürüldü. Çoban'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.