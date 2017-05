(Görüntülü Haber) Diplomalarını at üzerinde aldılar

Kemal ATLAN/MAHMUDİYE (Eskişehir), () - ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 27 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını at üzerinde aldı. Mezunlardan 58 yaşındaki evli 1 çocuk annesi Muzaffer Durmuş'a diplomasını kızı İlkim Öngel verdi.



Mahmudiye İlçesi'nde 'At Bayramı' ve ESOGÜ Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreni birlikte yapıldı. Yüksekokulun harasındaki törene ESOGÜ Rektörü Prof.Dr.Hasan Gönen, Mahmudiye Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı CHP'li İshak Gündoğan, öğretim üyeleri ve mezun olan öğrenciler ile yakınları katıldı. Yüksekokulu girişinde Rektör Gönen'in makam otomobiline at üzerindeki mezun öğrenciler eskortluk yaptı.



ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr.Hakan Çalışkan törende yaptığı konuşmada bugüne kadar 174 öğrencinin mezun olduğunu belirtti. Mezunların 123'ünün aktif olarak sektörde çalıştığını söyleyen Yrd.Doç.Dr. Çalışkan şöyle devam etti:



"Mezunlarımızdan 19'u da veteriner fakültelerinde öğrenimlerine devam etmekte, 9 mezunumuz ise kamuda çalışmaktadır. Mahmudiye ilçemiz bir atçılık merkezi. Şu anda 5 bin 600 yıllık bir geçmişi yaşatmaya çalışan atçılık kültürünün son temsilcilerini görüyorsunuz. Atların üzerine binen atalarımız onlarla oyun oynadılar, onlarla yarıştılar, onlarla savaştılar, devlet kurdular, devlet büyüttüler. Bir mirastır bu ve biz bu mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Mezunlarımız bunu taşıyacaklar ve gelecek nesillere aktaracaklar. Üzücüdür ki bir avucuz. Bir kültür yok olmaması için uğraşılıyor şu anda."



Rektör Prof.Dr.Hasan Gönen de, "2007 yılında kurulmuş olan okulumuz kısa zamanda çok yol katletmiştir. Okulumuzda verilen teori dersler at bakım, eğitim ve uygulama tekniklerinde uygulamalı olarak destek vermektedir. Aynı zamanda atlı terapi ve rehabilitasyon merkezimiz ile engelliler ihtiyaç sahiplerine de hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruzö dedi.



İLK 3 DERECE KIZLARIN



Yapılan konuşmaların ardından at üzerinde duran mezunlara diplomaları verildi. Yüksekokul birincisi Tuğçenur Şentar'a diplomasını Rektör Prof.Dr.Hasan Gönen, okul ikincisi Ceren Sıratçı'ya diplomasını Kaymakam Gökhan Dolaş, üçüncü Tuba Kaldırım'a da diplomasını Belediye Başkanı İshak Gündoğan verdi.



58 YAŞINDA MEZUN OLDU



Törende emekli öğretmen Muzaffer Durmuş diplomasını kızı İklim Öngel'den aldı. Emekli fen bilgisi öğretmeni olduğunu belirten Durmuş, "1999 yılında emekli oldum. Daha sonra Açıköğretim Fakültesi'ni bitirdim. Bu üçüncü üniversitem oldu" dedi.



Mezuniyet töreni ile birlikte düzenlenen 'At Bayramı' etkinliği kapsamında da atlarla engel atlama gösterilerinde bulunuldu, halk oyunları ekibi gösteri sundu, ok atışları yapıldı. Rektör Gönen de ok atışı yaptı.