(Görüntülü Haber) Dini nikahlı eşi, nüfusta teyzesi çıktı

MUŞ'un Hasköy İlçesinde otobüs şoförlüğü yapan 28 yaşındaki Hakan Erkul, Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğinde, 7 yıl önce dini nikahla evlendiği, 3 çocuk annesi olan eşi 23 yaşındaki Songül Erkul'un kayıtlarda annesinin kız kardeşi olarak gözüktüğünü gördü. Hasköy'de şoförlük yapan Hakan Erkul, amcasının kızı Songül Erkul ile 2010 yılında dini nikahla evlendi. Bu evlilikten 3 çocuğu olan Hakan Erkul, ilk çocuğu olduktan sonra resmi nikah işlemleri için Nüfus Müdürlüğüne gittiğini bildirdi. Kayıtlara göre eşi Songül'ün annesinin kız kardeşi olarak gözükmesi üzerine annesinin mahkemeye başvurarak Hanımşah Sezgin olarak ismini değiştirdiğini anlatan Hakan Erkul, kayıtlardaki karışıklıkla ilgili olarak şunları söyledi: "Dedem eşine nikah yapmamış. Aynı zamanda kayınpederim olan amcam da annemi kızı olarak kendi üzerine kayıt ettirmiş. Yani annem ile eşim kayıtlarda kardeş görünüyor. Amcam da hayatını kaybetmişti. Bu yüzden ben de nikah işlemlerini yaptıramadım. Resmi nikah yaptıramadığım için 3 çocuğum sosyal haklardan yararlanamıyor. Bu durumun düzeltilmesini istiyorum." Evli ve üç çocuk annesi olmasına karşın nüfusta bekar olarak gözüktüğünü ifade eden Songül Erkul ise "7 yıldır evliyim ama resmi kayıtlarda yok. Bizim bu karışık durumu çözmemiz imkansız. Devlet bu yanlışlığı düzeltsin. Çocukların okul ve hastane durumlarında bayağı sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yaşar Coşkun ise kayıtlarda Songül Erkul'un Hakan Erkul'un teyzesi olarak göründüğünü, annesinin ismini değiştirdiğine ilişkin mahkeme kararının getirilmesi halinde konuyu yeniden değerlendirebileceklerini belirtti.