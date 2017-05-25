(Görüntülü Haber) Dini duyguları istismar ile dolandırıcılık iddiasına 12 gözaltı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), () - MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, dini inanç ve duyguları kullanarak özellikle 'bağış' adı altında yaşlıların paralarını dolandıkları ileri sürülen 7'si kadın 12 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı'ndaki bir yayınevine dün operasyon düzenledi. Operasyonda, işyerinde bulunan E.K., Z.K., M.D., A.K.K., D.İ., Ö.M., A.D., M.Ü.Ç., S.S., A.Z., G.U. ve Z.D. gözaltına alındı. Yayınevinde yapılan aramada, Türkiye genelinden 142 binin üzerinde vatandaşın kişisel bilgilerinin bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin, bu kişileri telefonla arayıp, dini duygularını istismar ederek Kur'an-ı Kerim kurslarına yardım etme ve ihtiyaç sahiplerine bağış toplama adı altında, kargo ile kapıdan ödemeli küçük Kur'an-ı Kerim, Ayet-el Kürsi ve değişik dua kitapları gönderdikleri iddia edildi. Şüphelilerin 50 ile 100 lira arasında yapılan bağışlardan, günde 5 ile 7 bin lira arasında kazanç sağladıkları ve bir ay içerisinde 25 bin kişiden bağış topladıkları ileri sürüldü. İşyerinde ele geçirilen konuşma metinleri, çok sayıda belge ve dokümana el konuldu. Gözaltına alınan 7'si kadın 12 kişi, Ortaca Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.