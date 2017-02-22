(Görüntülü Haber) Dilenci gibi davranan zabıta 10 dakikada 80 lira topladı
22 Şubat 2017 Çarşamba 19:15
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