(Görüntülü Haber) Dilek Doğan'ın annesi: Kızımı hiçe saydılar

Hayati KILIÇ-Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-EVİNDE polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında savcının "Taksiren öldürme" suçundan ceza istemesi ailesi, avukatları ve CHP Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından eleştirildi. AĞABEY GÖZALTINA ALINDI Savcının talebine yönelik eleştirilerin sıralandığı açıklamada ailesinin yanında bulunan Dilek Doğan'ın ağabeyi Emrah Doğan'ın açıklamalar sonrası metrobüse binmek üzereyken polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Ağabey Doğan hakkında yakalama kararı bulunduğu, gözaltı gerekçesinin bu olduğu belirtildi. ANNE AYSEL DOĞAN: BENİM KIZIMI HİÇE SAYDILAR Duruşma sonrası konuşan Dilek Doğan'ın annesi Aysel Doğan, sanığın korunduğunu belirterek, "Benim kızımı hiçe saydılar. Bir umut bekliyordum. Adalet bekliyordum. Yüreğime bir su serpilir mi diye. Ama resmen korudular" dedi. BABA DOĞAN : ASLINDA BİZ BU SARAYDAN HERHANGİ BİR ADALET ÇIKMAYACAĞINI BİLİYORDUK Baba Metin Doğan da, savcının neredeyse aileyi suçlu konumuna getirdiğini ifade ederek, "Sanığın avukatı savunma yapsaydı bu kadar savunamazdı. Savcı 2 ila 3 yıllık bir ceza istiyor. Aslında biz bu saraydan herhangi bir adalet çıkmayacağını biliyorduk" diye konuştu. YARKADAŞ : SAVCI NEREDEYSE BERAAT İSTEYECEKTİ Aileyle birlikte Çağlayan Adalet Sarayı'nın karşısındaki alanda konuya açıklama yapan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da şunları söyledi , "Savcı verdiği mütalaa ile neredeyse sanık polise beraat isteyecekti. Olayın adeta kaza halinde gerçekleştiğine yönelik bir mütalaa koydu ortaya. Oysa ki Dilek Doğan'ın avukatları 40 dakika boyunca yeni çıkan görüntüyü defalarca izlettirip üzerinde yorumlar yaptılar. Dilek Doğan hiçbir suçu olmadığı halde, hiçbir çatışmanın içinde bulunmadığı halde, polise mukavemet göstermediği halde evine girilerek öldürülmüştür." Yarkadaş, Dilek Doğan'ın öldürüldüğü dönemde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, "Bizi seçmesseniz beyaz toroslar gelir" dediğini hatırlatarak, "Dilek Doğan beyaz toroslardan inenler tarafından bilerek kasten öldürülmüştür. Ancak ne yazık ki, herşeyin ortada olmasına rağmen savcı, sanığa 2 yıl ile 6 yıl arasında hapis cezası istemiştir. Bunu ne hukuk kabul eder ne vicdan kabul eder ne de içimizdeki adalet duygusu kabul eder" diye konuştu. AVUKAT: KARAR BÖYLE Mİ OLACAK BİLMİYORUM AMA SAVCININ İSTEDİĞİ... Davanın avukatlarından Oya Aslan da, savcının verdiği mütalaada, olayın kazayla işlendiğini söylediğini belirterek, "Taksir 2 yıl ile 6 yıl arasında bir cezayı öngörüyor. Mevcut ceza sistemi de 2 yıldan öngörüyor. 2 yıl verip sonra takdir indirimi de kullanarak 1 yıl 6 aya indirip cezayı ertelemeyi düşünüyorlar. Öyle anlaşılıyor. Karar böyle mi olacak bilmiyorum ama savcının istediği buraya götürüyor" ifadesinde bulundu.