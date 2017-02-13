(Görüntülü Haber) Dilara kanserle ailesi yoksullukla mücadele ediyor

Nermin UÇTU / MANİSA, () MANİSA'da yaşayan Kahya Ailesi'nin hayatı 9 yaşındaki kızları Dilara Kahya'ya beyin tümörü teşhisi konmasıyla değişti. 9 ayda 3 kez ameliyat olan, yürüme, konuşma ve bir gözünde görme duyusunu kaybeden Dilara için doktorlar umut vermiyor. Ancak küçük çocuğun babası Tayfun Kahya, kızını yaşatmak için işyerini, arabasını sattı. 9 ayda hastalık yüzünden her şeyini kaybeden Tayfun Kahya, "6 aydır ev kiramı ödeyemiyorum. Kızım ve ailem için uzanacak bir yardım eli bekliyorum"dedi. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Vakıfbank İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Dilara Kahya, 9 ay önce hiçbir rahatsızlığı yokken bir gün kusma şikayeti ile ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Doktorlar küçük Dilara'ya serum verdikten sonra eve gönderdi. Ardından evde kötüleşen 9 yaşındaki Dilara Kahya'yı babası Tayfun Kahya Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne getirdi. "DOKTOLAR UMUT VERMİYOR" Hastaneye bilinci kapalı olarak getirilen Dilara, hemen ameliyata alındı. Doktorlar Dilara'nın beyin sapında tümör tespit etti. O günden bu yana hastanede olduklarını anlatan baba Tayfun Kahya, "Hiçbir hastalığı yoktu. Biranda her şey oldu. Kızım üç kez ameliyat oldu. Beyin tümörü teşhisi kondu. Kanser beynine yayılmış. Beyin sapında olduğu için tümörü tam olarak alamadılar. Tümörden dolayı gözünün birini kaybetti, artık konuşamıyor ve yürüyemiyor. Doktorlar şuanda bir şey diyemiyorlar. Bize hiçbir umut vermiyorlar" diye konuştu. Tayfun Kahya, kızının yaşaması dua etmekten başka ellerinden bir şey gelmediğini söyledi. "EV KİRAMI BİLE ÖDEYEMİYORUM" Kızının hastanede yaşam savaşı verdiğini ve kanserle mücadele ettiğini dile getiren Tayfun Kahya, kendilerinin de yoksullukla mücadele ettiğini söyledi. 9 ay önce maddi durumlarının iyi olduğunu ve dükkanının bulunduğunu söyleyen Kahya, hastalıkla birlikte her şeylerini yitirdiklerini anlattı. Tayfun Kahya, "Maddi durumumuz iyiydi. Sanayide oto döşeme dükkanım vardı. 9 aydır burada kızımın tedavisi için uğraştığım için dükkanımı kapattım, çalışamıyorum. Kimseye muhtaç değildik. Çocuk hastalanınca her şeyimizi yitirdik. Otomobili vardı, sattım. kızımın tedavi masragları nedeniyle 30-35 bin lira borca girdim. Ama borç önemli değil yeter ki çocuğum iyi olsun. Elimden gelen her şeyi yaptım. 6 aydan bu yana ev kiramı veremiyorum. 10 aylık bir kızım daha var. Onun da ihtiyaçları var. Çok zor durumdayız. Yardım bekliyoruz" dedi.Kanser hastalığının hayatlarını değiştirdiğini söyleyen baba Tayfun Kahya, şuanda Dilara'nın kemoterapi gördüğünü belirterek, kızını hastaneden eve götüremediğini anlattı. Kahya, " Çocuğumu eve gönderecekler ama hastaneden eve götüremiyorum. Çünkü otomobilim de taksiye verecek param da yok. Bu aslında kanser hastalığıyla savaşan ailelerin ortak sorunu. Hayatımız hastane oldu. Sağlık yetkililerinden çocuğum için ambulans istiyorum. Kızımın eskisi gibi okula gitmesini, yürümesini istiyorum. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz" diye konuştu.