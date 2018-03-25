(Görüntülü Haber) Diktiği Amazon kadın savaşçısı kıyafetleri ilgi görüyor

SAMSUN'da ziraat yüksek mühendisi Asuman Kanca (41), evinin bir odasında kurduğu atölyesinde Terme İlçesi Gölyazı bölgesinde yaşadıkları rivayet edilen Amazon kadın savaşçılar ile ilgili kostümler tasarlamaya başladı. Kanca'nın hazırladığı günlük kıyafetler, kısa sürede ilgi gördü. Samsun'da yaşayan ziraat yüksek mühendisi 1 çocuk annesi Asuman Kanca, yaklaşık 10 yıl özel sektörde mesleğini yaptıktan sonra çocukluk hayali olan moda tasarımı konusunda eğitim almaya karar verdi. Kanca, İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gördükten sonra kıyafet tasarımı yapıp dikmeye başladı. Bu sırada 'Girişimcilikte önce kadın' projesi kapsamında tasarımlarını internet ortamında bir sanal mağaza üzerinden sattı. Aynı proje kapsamında moda ve giysi alanında Türkiye ikincisi oldu. Ardından evinin bir köşesini atölye haline dönüştürüp üretim yapan Kanca, Samsun'un Terme ilçesi Gölyazı bölgesinde yaşadıkları rivayet edilen Amazon kadın savaşçılardan esinlenip kıyafetler ve kostümler tasarladı. Amazonlarla ilgili hazırladığı kıyafetlerin çok ilgi gördüğünü söyleyen Kanca, "Çocukluk hayalimi hobi olarak yapmaya başladım. Bir proje kapsamında ürünlerimi sanal mağazada satmaya başladım. Aynı proje kapsamında 10 bin kadın arasından ikinci oldum. Üreten bir kadın haline dönüşmüş oldum. Gelinen noktada çocukluk hayalim de gerçekleşmiş oldu. Ben de varım diyorum üretimde. Şimdi yeni bir çalışma olarak Amazon kadın savaşçılarla ilgili bir çalışma yapıyorum. Amazon kadınları ile ilgili hem kostümler tasarlıyorum, hem de onlardan esinlenip güncel kıyafetlere uyarlamalar yapıyorum. Onların kullandığını, oklar, zırhlar çok ilgimi çekiyor. Deri, güderi kullanıyorum. Amazon kadın savaşçılar ile ilgili kıyafetler kısa sürede ilgi çekti. Aslında her kadın bir Amazon savaşçısı. Hepimiz bir mücadele veriyoruz. İlerleyen aşamada bir koleksiyon yapmayı ve defile düzenlemeyi amaçlıyorum" dedi. İş kurmak isteyen kadınlara tavsiyelerde de bulunan Kanca, "Muhakkak sevdikleri, zevk aldıkları işi yapsınlar. Sonrasında başarı zaten geliyor. Benim girişim hikayem, kazanım hikayesine dönüştü. Sevdiğiniz şeyi yapın, hayat size şanslar sunuyor. Cesaretinizi toplayıp başlayın" diye konuştu.