(Görüntülü Haber) DİKKAT BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul Güngören'de İran uyruklu mağdurun yanına yaklaşarak "Türkiye'ye yeni geldik. Burada geçerli paraları görmek istiyoruz" diyerek, sözde yardım isteyen İran uyruklu karı koca, baktıkları paranın 3 bin 200 dolarını el çabukluğu ile çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerden Moştaba N. (35) tutuklanırken, eşi Maryam S. (25) serbest bırakıldı. İRAN'LI MAĞDUR NASIL TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ANLATTI Güngören'de polise başvuran İran uyruklu Arash P.(35) turist olarak yanına gelen iki kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Arash P., polisteki ifadesinde "Yanıma yanaşıp İran'dan yeni geldiklerini Türkiye'de kullanabilecekleri paraları görmek istediler. Yanımda bulunan 5 bin 100 doları onlara görmeleri için verdim. Erkek olan elinde paralara bakıp bana geri verdi. Yanımdan ayrıldılar. Bir süre sonra paraları saydığımda 3 bin 200 doların çalındığını fark ettim" dedi. POLİS BİR ŞÜPHELİYİ HEMEN YAKALADI Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Bu bilgi kullanılarak şüphelilerden Moştaba N., gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amiriğine getirilen Moştaba N., mağdur kişiyle yüzleştirildi. KOCASINI GÖRMEYE GELİNCE GÖZALTINA ALINDI Bu sırada gözaltına alınan eşini sormak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe'de bulunan binasına gelen Moştaba N.'nin eşi Maryam S. mağdur tarafından “Bu da ona yardım ettiö deyince gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Moştaba N. ve Maryam S. ile bırakacak yeri olmadığını söylediği iki çocuğu adliyeye sevk edildi. Mahkeme Moştaba N.'yi tutuklarken Maryam S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.