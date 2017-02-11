(Görüntülü Haber) DHMİ Genel Müdürü Ocak: 2017 toparlanma, 2018 sıçrama yılı olacak

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, () DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, " Geçtiğimiz sene Rusya krizi çok etkiledi sektörümüzü inşallah 2017 toparlanma yılı olacak, 2018 sıçrama yılı olacak” dedi. DHMİ Genel Müdürü Ocak, kurumunun Florya'daki sosyal tesislerinde yıllık değerlendirme toplantısı yaptı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "2016 yılını değerlendirir misiniz? sorusu üzerine Ocak, “2016 sıkıntılı bir yıldı. Hava trafikleri yönünden tüm Türkiye genelinde dış hat yolcu trafikleri yüzde 15,5 oranında azaldı. 2017’yi iyimser görüyorum. Ocak ayında biraz tahminlerin üzerinde bir düşüş oldu ama 'yılın ortasına doğru toparlayacaktır' diye düşünüyoruz. 'Sezon iyi geçecektir' diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz sene Rusya krizi çok etkiledi sektörümüzü, inşallah 2017 toparlanma yılı olacak, 2018 sıçrama yılı olacak” KARLA MÜCADELE İÇİN 3.5 MİLYON LİRA HARCAMA YAPTIK . DHMİ Genel Müdürü Ocak, karla mücadele için “Tüm Türkiye genelinde Aralık ve Ocak aylarında iki aylık dönem içerisinde toplam 3,5 milyon liralık bir harcama yaptık. 432 adet personelimiz bu konuyla ilgili çalıştı. 250 civarında da karla mücadele aracımız aktif olarak bu mücadelede yer aldı” dedi. DHMİ KÜRESEL MARKA OLARAK SÖZ SAHİBİ OLACAK Ocak, şöyle konuştu: “DHMİ yurt içi pazarda çok büyük bir birikime sahip oldu. Hem öz kaynaklarıyla yaptığı yatırımlarda, havacılık sektöründeki birikiminde, eğitimde, teknik kontrol hizmetlerinde hem kamu-özel işbirliği dediğimiz modellerle ilgili olarak son derece ciddi birikimlere haiz oldu. Artık yurtiçi pazardaki elde ettiği birikimlerini istiyoruz ki dünya ölçeğinde küresel ölçekte kullansın. Yurtdışı pazarlarına açılsın, Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Asya pazarına açılsın. Bunlarla ilgili olarak yeniden yapılanıyoruz. İş geliştirme daire başkanlığı oluşturuyoruz. Yasal alt yapımızı oluşturduk. Arkadaşlarımızı pazar pazar bu işlere kanalize edeceğiz. Ortadoğu pazarına bakan, Amerika pazarına bakan, Avrupa pazarına bakan buradaki iş imkânlarını araştıran, 'havaalanı özelleştirmeleri nelerdir' bunları araştırıp bize getiren arkadaşlarımızla birlikte oturacağız, bunları tek tek değerlendireceğiz ve artık dünya ölçeğinde Devlet Hava Meydanları küresel bir marka olarak adından söz ettirecek.” KARLA MÜCADELE İÇİN YURTDIŞINDA EĞİTİM ALACAĞIZ Kar sebebiyle yaşanan iptaller ve gecikmeler için DHMİ Genel Müdürü Ocak, şunları söyledi: “Hep diyoruz ki iyiyiz ama iyi olmak yetmiyor. Yolcu memnuniyeti çok iyi olmayı gerektiriyor. Karla mücadele çok zorlu bir mücadele. Geçtiğimiz haftalarda yaşadıklarımız çok olağanüstü şartlardı. Gidelim bakalım. Biiz daha iyi yapıyoruz ama bizden daha iyi yapanlar varsa neden olmasın? Arkadaşlarımızı oralara da yollayacağız, araştıracağız onları da davet edeceğiz. En iyiyi bulmak, geçmişteki hatalarımızı gelecekte tekrarlamamak için ana hedefimiz. Daha öncelikli kuzey ülkelerine yollayacağız. Çünkü kuzey ülkelerinde çok acımasız karla mücadele şartları var.” 3.HAVALİMANI’NDA KUŞLARLA İLGİLİ PROBLEM KALMAYACAK Üçüncü Havalimanı’na ilişkin bir soru üzerine Ocak, şöyle konuştu: “Üçüncü havalimanında ÇED raporlarının gerek yatırım, gerekse işletme döneminde çok ağır yükümlülükleri var. Bunları biz de titizlikle takip ediyoruz, firma da titizlikle takip ediyor. Uluslararası danışmanları var bununla ilgili sürekli gözlemler yapıyorlar. Kuş radarlarını sipariş verdiler. Hiçbir problem olmayacak. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kuşları besleyen orada katı atık yakma merkezleri var. Bunlarla da uzun süredir temas halindeyiz. Tesislerini buradan kaldıracaklar ve yeni yerlerine götürecekler. Kuşların da o civarda beslenme imkanları kalmayacak. Çok ciddiye alınıyor bu konu, titizlikle inceleniyor.” ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ GENEL HAVACILIK AĞIRLIKLI Yapımı süren yeni havalimanı açıldıktan sonra Atatürk Havalimanı‘nın durumuna ilişkin diğer bir soruya ise Ocak, şu yanıtı verdi: “Atatürk Havalimanı’nın ölçeğini bilemeyiz, büyüklüğünü bilemeyiz ancak bütün büyük metropollerde olduğu gibi İstanbul yeni havalimanının da mutlaka bir yedek meydanı olması lazım. Burada genel havacılık, müstakil kargo, uçuş eğitim merkezleri, bakım onarım merkezleriyle ilgili bir bölüm kalacak ama bunun dışındakiler tabii ki büyüklerimizin vereceği bir karardır. Ama şu anda bununla ilgili çalışmalarımızı da özellikle genel havacılık ağırlıklı olarak biz planlamalarımızı yapıyoruz.” HIAVALİMANLARINDA 675 MİLYON LİRALIK GÜVENLİK HARCAMASI YAPILDI Havalimanlarında yapılan güvenlik harcamasıyla ilgili bir soruya da Ocak, şu yanıtı verdi: "“Son 5 yıl içerisinde DHMİ Genel Müdürlüğü tüm havaalanlarımıza yönelik olarak 675 milyon liralık güvenlik harcaması yaptı. Bu harcamalar personel harcamalarını, sistem ve cihaz harcamalarını da kapsıyor. Bundan sonra da planlamalarımız devam edecek. Güvenlik tabii ki havaalanlarımız için olmazsa olmazlarımız. Ciddi harcamalar yapıyoruz bu konuyla ilgili. Vücut tarayıcıların ihalesi bitti. Avrupa’da dahi çok az meydanda olan vücut tarayıcılar body scanner dediğimiz aletler oldukça pahalı güvenlik sistemleri siparişleri verildi. Atatürk, Antalya, Dalaman, Bodrum gibi bütün önemli dışa açık meydanlarımızda toplam 43 adet body scanner siparişi verildi. Bu yılın sonuna doğru teslim edilecek. 2018’in başından itibaren de kullanılmaya başlanacak.” 3. HAVALİMANI 2017 ORTASINDA YAPIMI HIZLANACAK Ocak, “Üçüncü havalimanı çok büyük bir pazar, çok büyük bir hikaye ve çok büyük bir hayalin hayata geçmesi. Dolayısıyla yurtiçinde de çok büyük bir pazar, yurtdışından da pek çok ülkenin ilgisini çeken bir pazar. İlgi fazlasıyla devam ediyor. Sanıyoruz bu ilgi 2017’nin ortasından itibaren daha da hızlanacak.”