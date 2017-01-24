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(Görüntülü Haber) (DHA'YA Özel görüntülerle)Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi

Haber - Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL Reina katlimanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor. Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye...

Haber - Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL Reina katlimanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor. Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü. Sözkonusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.

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